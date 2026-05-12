Bhuvneshwar Kumar | இந்திய அணிக்கு ரீ-எண்ட்ரி... அந்த எண்ணம் போய் பல வருடங்கள் ஆகிடுச்சு - புவனேஷ்வர் குமார்

வேகப்பந்து வீச்சாளர் புவனேஷ்வர் குமார், நடைபெற்று வரும் ஐ.பி.எல். தொடரில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறார். அவரது ஆட்டத்திறன், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியை புள்ளி பட்டியலில் முதலிடத்திற்கு உயர்த்தியுள்ளது. மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிராக அவரது சமீபத்திய பந்துவீச்சு அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது.
இத்துடன், 36 வயதான அவரை அனைவராலும் பேசப்படும் ஒருவராக மாற்றியுள்ளது. ரோகித் சர்மா மற்றும் சூர்யகுமார் யாதவ் ஆகியோரின் விக்கெட்டுகள் உட்பட நான்கு விக்கெட்டுகளை புவனேஷ்வர் கைப்பற்றினார்.
பின்னர், ஒரு முக்கியமான சிக்ஸரை அடித்து, ஆர்.சி.பி. அணி இரண்டு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் பரபரப்பான வெற்றியை பெற உதவினார். இந்த ஆட்டத்தைத் தொடர்ந்து, பல முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர்களும் ரசிகர்களும் புவனேஷ்வர் குமாரை மீண்டும் தேசிய அணிக்கு திரும்ப கொண்டுவருவது குறித்து பரிசீலிக்குமாறு பி.சி.சி.ஐ.-இடம் வலியுறுத்தினர்.
இந்த நிலையில், ஆர்.சி.பி. வெளியிட்ட வீடியோவில், இந்திய அணிக்கு திரும்புவதில் தான் கவனம் செலுத்தவில்லை என்றும், நீண்ட கால இலக்குகளை நிர்ணயிப்பதை நிறுத்திவிட்டதாகவும், ஐ.பி.எல். தொடரில் தனது சிறப்பான ஆட்டத்தை வெறுமனே ரசித்து வருவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.
இது குறித்து பேசிய புவனேஷ்வர் குமார், "நான் இந்திய அணிக்கு மீண்டும் திரும்புவது பற்றி சிந்திக்கவில்லை. நீண்ட கால இலக்குகளை நிர்ணயிப்பதையோ அல்லது விக்கெட் கீப்பிங் செய்வதையோ நான் நிறுத்தி பல வருடங்கள் ஆகிவிட்டன. ஏனென்றால், நான் அவ்வாறு செய்தபோதெல்லாம், அது எனக்கு ஒருபோதும் கைகூடவில்லை.
நான் 200 போட்டிகளில் விளையாடி, பவர்பிளே மற்றும் டெத் ஓவர்களில் இத்தனை விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இத்தனை ஆண்டுகளாக நான் செய்தவற்றுக்கான வெகுமதிதான் இவையெல்லாம் என்று நான் நினைக்கிறேன்," என்றார்.