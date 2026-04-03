IPL 2026 | அம்பயரின் தவறால் பேட் டெஸ்ட்-இல் தோற்ற ஆயுஷ் மாத்ரே

ஐபிஎல் 2026 தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டியில், அம்பயரின் தவறால் ஆயுஷ் மாத்ரே இரண்டு முறை பேட் சோதனையில் தோல்வியடைந்த விசித்திரமான சம்பவம் நிகழ்ந்தது. சேவியர் பார்ட்லெட் வீசிய பந்தில் சஞ்சு சாம்சன் ஆட்டமிழந்த பிறகு மாத்ரே பேட்டிங் செய்ய வந்தார், ஆனால் அவரது பேட் அளவீட்டுக் கருவியினுள் செல்லவில்லை.
உடனே சி.எஸ்.கே. வீரர் ஒருவர் மற்றொரு மட்டையுடன் களத்திற்குள் வந்தார், ஆனால் அதுவும் சோதனையில் தேர்ச்சி பெறவில்லை. இருப்பினும், நடுவர் மாத்ரேவின் முதல் பேட்-ஐ மீண்டும் சோதித்து, அவர் அளவீட்டுக் கருவியை சரியான முறையில் பிடிக்கவில்லை என்பதை உணர்ந்தார்.
இதன் காரணமாக, முதல் பேட்டையே பயன்படுத்த உகந்தது எனக் கருதப்பட்டு, சிறிது நேரத்திற்குப் பிறகு போட்டி மீண்டும் தொடங்கப்பட்டது. வர்ணனையாளர் இயன் பிஷப் இந்தச் சம்பவத்தால் திகைத்துப்போய், "அந்த அளவீட்டுக் கருவி தலைகீழாக இருந்தது" என்று குறிப்பிட்டார்.
பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிராக சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடந்த போட்டியில் அரைசதம் அடித்து அசத்தினார். இதன் மூலம் ஐ.பி.எல். போட்டியில் அரைசதம் அடித்த இளம் வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை மாத்ரே படைத்தார். 18 வயதான ஆயுஷ் மாத்ரே 43 பந்துகளில் ஆறு பவுண்டரிகள் மற்றும் ஐந்து சிக்ஸர்களுடன் 169.77 ஸ்டிரைக் ரேட்டில் 73 ரன்கள் குவித்து அசத்தினார்.
18 வயது மற்றும் 261 நாட்களில், சேப்பாக்கத்தில் ஐ.பி.எல். போட்டியில் அரைசதம் அடித்த மிக இளைய வீரர் என்ற பெருமையை மாத்ரே பெற்றுள்ளார்.
மேலும், 19 வயதை எட்டுவதற்கு முன்பே ஐ.பி.எல். போட்டிகளில் அதிக ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட ரன்களை எடுத்த ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் வைபவ் சூர்யவன்ஷி (மூன்று) மற்றும் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியின் பிரித்வி ஷா ஆகியோரின் பட்டியலில் மாத்ரே இணைந்துள்ளார்.