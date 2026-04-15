Candidates Chess: பட்டம் வெல்வது வைஷாலியா, கஜகஸ்தான் வீராங்கனையா?

கேண்டிடேட்ஸ் செஸ் போட்டிகள் சைப்ரஸ் நாட்டின் பாபோஸ் நகரில் நடந்து வருகின்றன. இதில் வெற்றி பெறும் வீரர், வீராங்கனை, நடப்பு சாம்பியன்களுடன் மோதி, அடுத்த சாம்பியன் ஆகும் வாய்ப்பு பெறுவர்.
மகளிர் பிரிவு 13-வது சுற்றுப் போட்டியில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த இந்திய வீராங்கனை வைஷாலி, சீன வீராங்கனை டான் சோங்கி உடன் மோதினார். இதில் சிறப்பாக ஆடிய வைஷாலி போட்டியை டிரா செய்தார்.
இதன்மூலம் நடப்பு சீசனில் வைஷாலி 4 வெற்றிகளுடன் 7.5 புள்ளிகள் பெற்று கஜகஸ்தான் வீராங்கனை பிபிசாராவுடன் முதலிடத்தில் நீடிக்கிறார்.
இன்று நடைபெறும் கடைசி சுற்றுப் போட்டியில் பட்டம் வெல்லப் போவது யார் என தெரிந்துவிடும்.