Candidates Chess: 4வது வெற்றியை பதிவு செய்தார் வைஷாலி

நடப்பு சீசனில் வைஷாலி 4 வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
கேண்டிடேட்ஸ் செஸ் 11-வது சுற்றுப் போட்டியில் நேற்று மகளிர் பிரிவில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டர் வைஷாலி, ரஷிய வீராங்கனை அலெக்சாண்ட்ரா கோரியாக்னா உடனான போட்டியை வென்றார்.

கேண்டிடேட்ஸ் செஸ் போட்டிகள் சைப்ரஸ் நாட்டின் பாபோஸ் நகரில் நடந்து வருகின்றன. இதில் வெற்றி பெறும் வீரர், வீராங்கனை, நடப்பு சாம்பியன்களுடன் மோதி, அடுத்த சாம்பியன் ஆகும் வாய்ப்பு பெறுவர்.

நேற்று நடந்த மகளிர் பிரிவு 11-வது சுற்றுப் போட்டியில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த இந்திய வீராங்கனை வைஷாலி, ரஷிய வீராங்கனை அலெக்சாண்ட்ரா கோரியாக்னா உடன் மோதினார். இதில் சிறப்பாக ஆடிய வைஷாலி சாமர்த்தியமாக காய்களை நகர்த்தி வெற்றி பெற்றார்.

இதன்மூலம் நடப்பு சீசனில் வைஷாலி 4 வெற்றிகளுடன் 7 புள்ளிகள் பெற்று முதலிடத்தில் உள்ளார். இன்னும் 3 போட்டிகள் மீதமுள்ளன.

Related Stories

No stories found.
