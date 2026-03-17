Today Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 17 மார்ச் 2026: ரத்தினகிரி பாலமுருகனுக்கு தங்கரதக் காட்சி

இன்றைய பஞ்சாங்கம், ராசிபலன், கோவில்களில் நடைபெறும் முக்கிய நிகழ்வுகளை விரிவாக காணலாம்.
இன்றைய பஞ்சாங்கம்
விசுவாவசு ஆண்டு பங்குனி-3 (செவ்வாய்க்கிழமை)
பிறை : தேய்பிறை
திதி : திரயோதசி காலை 8.57 மணி வரை பிறகு சதுர்த்தசி
நட்சத்திரம் : சதயம் நாளை காலை 6.08 மணி வரை பிறகு பூரட்டாதி
யோகம் : மரணயோகம்
ராகுகாலம் : பிற்பகல் 3 மணி முதல் 4.30 மணி வரை
எமகண்டம் : காலை 9 மணி முதல் 10.30 மணி வரை
சூலம் : வடக்கு
நல்ல நேரம் : காலை 8 மணி முதல் 9 மணி வரை, மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை
இன்று மாத சிவராத்திரி, ரத்தினகிரியில் ஸ்ரீ பாலமுருகனுக்கு தங்கரதக் காட்சி, அபிஷேகம்
இன்று மாத சிவராத்திரி. தொட்டியம் ஸ்ரீ காளியம்மன் பவனி. திருத்தணி ஸ்ரீமுருகப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம். தண்டியடிகள் நாயனார் குரு பூஜை. சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் பேராயிரம் கொண்ட தங்கப்பூமாலை சூடியருளல். திருத்தணி, திருப்பூர், வடபழனி, குன்றத்தூர், கந்தக்கோட்டம், வல்லக்கோட்டை முருகன் கோவில்களில் அபிஷேகம், அலங்காரம். குரங்கனி ஸ்ரீ முத்துமாலையம்மன் புறப்பாடு. சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீ கோமதியம்மன் வெள்ளிப் பாவாடை தரிசனம். திருநறையூர் ஸ்ரீ சித்தநாதீசுவரர் கோவிலில் ஸ்ரீ சண்முகருக்கு சத்ரு, சம்கார அர்ச்சனை.
ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் ஸ்ரீ ஆண்டாள், ஸ்ரீரெங்கமன்னார் கண்ணாடி மாளிகைக்கு எழுந்தருளல். திருநெல்வேலி சமீபம் 3-ம் நவதிருப்பதி செவ்வாய் பகவானுக்குரிய தலமான ஸ்ரீ குமுதவல்லித் தாயார் சமேத வைத்தமாநிதிப் பெருமாள் கோவிலில் திருமஞ்சன சேவை. திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஸ்ரீ ஆண்டாள் மூலவருக்குத் திருமஞ்சன சேவை. திருப்பதி ஸ்ரீ ஏழுமலையப்பன் கத்தவால் சமஸ்தான மண்டபம் எழுந்தருளல். வேலூர் ரத்தினகிரியில் ஸ்ரீ பாலமுருகனுக்கு தங்கரதக்காட்சி.
இன்றைய ராசிபலன்
மேஷம்-விருத்தி
ரிஷபம்-நலம்
மிதுனம்-நட்பு
கடகம்-ஓய்வு
சிம்மம்-லாபம்
கன்னி-நட்பு
துலாம்- நன்மை
விருச்சிகம்-பக்தி
தனுசு- வெற்றி
மகரம்-சோர்வு
கும்பம்-களிப்பு
மீனம்-போட்டி