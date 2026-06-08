Today Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 8 ஜூன் 2026: சிவன் கோவில்களில் சோமவார அபிஷேகம்

பராபவ ஆண்டு வைகாசி-25 (திங்கள்கிழமை)
பிறை : தேய்பிறை
திதி : அஷ்டமி இரவு 10.40 வரை பிறகு நவமி
நட்சத்திரம் : பூரட்டாதி மறுநாள் விடியற்காலை 5.25 வரை பிறகு உத்திரட்டாதி
யோகம் : மரண / சித்தயோகம்
ராகு காலம் : காலை 7.30 மணி முதல் 9 மணி வரை
எமகண்டம்: காலை 10.30 மணி முதல் 12 மணி வரை
சூலம் : கிழக்கு
நல்ல நேரம் : காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை, மாலை 3 மணி முதல் 4 மணி வரை
சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீ கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம். ஸ்ரீ வைகுண்டம் ஸ்ரீ வைகுண்டபதி பால் அபிஷேகம், திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீபார்த்தசாரதிப் பெருமாள் மூலவருக்கு அலங்கார திருமஞ்சன சேவை, வேலூர் கோட்டை ஸ்ரீ துர்கையம்மன், கதிராமங்கலம் ஸ்ரீ வனதுர்கையம்மன், பட்டீஸ்வரம் ஸ்ரீ துர்கையம்மன் கோவில்களில் காலை அபிஷேகம். நத்தம் வரகுணவல்லித் தாயார் சமேத ஸ்ரீ விஜயாசனப் பெருமாள் திருமஞ்சனம். கோவில்பட்டி ஸ்ரீ செண்பகவல்லி அம்பாள் சமேத ஸ்ரீ பூவண்ணநாதர் காலை பால் அபிஷேகம்.
திருச்சேறை ஸ்ரீ சாரநாதர் புறப்பாடு. தேவக்கோட்டை ஸ்ரீ சிலம்பணி விநாயகர், ஆறுமுகமங்கலம் ஸ்ரீ ஆயிரத்தொன்று விநாயகர் கோவில்களில் அபிஷேகம். திருவிடைமருதூர் ஸ்ரீ பிருகத்சுந்தர குசாம்பாள் சமேத ஸ்ரீ மஹாலிங்க சுவாமி, திருமயிலை ஸ்ரீகற்பகாம்பாள் சமேத ஸ்ரீகபாலீஸ்வரர், திருவான்மியூர் ஸ்ரீ திரிபுரசுந்தரி அம்பாள் சமேத ஸ்ரீ மருந்தீஸ்வரர், பெசன்ட்நகர் ஸ்ரீ அராளகேசி அம்பாள் சமேத ஸ்ரீ ரத்தினகிரீஸ்வரர் கோவில்களில் சோம வார அபிஷேகம்.
மேஷம்-லாபம்
ரிஷபம்-வரவு
மிதுனம்-நிறைவு
கடகம்-விருத்தி
சிம்மம்-ஆதரவு
கன்னி-பாசம்
துலாம்-இன்பம்
விருச்சிகம்-உயர்வு
தனுசு-ஊக்கம்
மகரம்-பயணம்
கும்பம்-கடமை
மீனம்-உவகை