ஆன்மிகம்

நலம் தரும் நவகிரகத் தலம்- புதன் கோவில் வரலாறு

புதன்கிழமைகளில் பச்சை நிற ஆடை அணிந்து, பச்சைப்பயிறு நைவேத்தியம் செய்து, புதன் பகவானை வழிபடுவது சிறப்பானதாகும்.
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தமிழகத்தின் நவகிரகத் தலங்களில் புதன் பகவானுக்குரிய முக்கிய தலமாக விளங்குவது திருவெண்காடு சுவேதாரண்யேஸ்வரர் கோவில் ஆகும். இத்தலத்தின் மூலவர் அருள்மிகு சுவேதாரண்யேஸ்வரர், அம்பாள் பிரம்மவித்யாம்பிகை ஆவார்.

இந்தக் கோவில் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட பழமையானது. சோழ கால கல்வெட்டுகள் இங்கு உள்ளன. புதன் பகவான் தனது கிரக தோஷம் நீங்கவும், ஞானம் மற்றும் புத்திக்கூர்மை பெறவும் இந்தத் தலத்தில் சிவபெருமானை வழிபட்டதாகக் புராணங்கள் கூறுகின்றன.

அபயம் தரும் அகோரமூர்த்தி:

மருதுவாசுரன் என்ற அசுரனை அழிக்க சிவபெருமான் ஓர் உக்கிர வடிவத்தை எடுத்தார். இத்தலத்தில் சிவபெருமான் அகோரமூர்த்தி வடிவில் காட்சிதருவது சிறப்பாகும்.

சிறப்பு:

கோவிலில் சூரிய தீர்த்தம், சந்திர தீர்த்தம், அக்னி தீர்த்தம் என மூன்று புனித தீர்த்தங்கள் உள்ளன.

276 தேவாரப் பாடல்கள் இக்கோவிலில் பாடப்பட்டுள்ளது.

தை மாதத்தில், தேரோட்டம் எனப்படும் பத்து நாள் திருவிழா கொண்டாடப்படுகிறது. இவ்விழாவின் ஐந்தாம் நாள் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுவதால், அகோர மூர்த்திக்குச் சிறப்புப் பூஜைகள் செய்யப்படுகின்றன.

புதன் பரிகாரம்:

புதன் தோஷம், கல்வி தடைகள், தொழில் முன்னேற்றம், நினைவாற்றல் குறைபாடு போன்ற பிரச்சினைகள் நீங்க, புதன்கிழமைகளில் பச்சை நிற ஆடை அணிந்து, பச்சைப்பயிறு நைவேத்தியம் செய்து, புதன் பகவானை வழிபடுவது சிறப்பானதாகும்.

பயணம்:

சீர்காழியிலிருந்து 12 கி.மீ. தொலைவிலும், மயிலாடுதுறையிலிருந்து 26 கி.மீ. தொலைவிலும் இந்த திருவெண்காடு புதன் கோயில் உள்ளது. கும்பகோணத்திலிருந்து 60 கி.மீ. தொலைவில் இக்கோயில் உள்ளது.

நடைதிறந்திருக்கும் நேரம்:

காலை 6 மணி முதல் 12 மணி வரை

மாலை 4 மணி முதல் 9 மணி வரை

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Navagraha Temple
Thiruvengadu Budhan
சுவேதாரண்யேஸ்வரர் கோவில்
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Maalai Malar
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