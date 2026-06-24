100 தலைமுறை பாவங்களை போக்கும் ஆஷாட ஏகாதசி விரதத்தின் மகிமை

ஆஷாட ஏகாதசி என்பது ஆனி மாதத்தில் வரும் வளர்பிறை ஏகாதசி ஆகும். இது தேவசயனி ஏகாதசி, நிர்ஜல ஏகாதசி, பீம ஏகாதசி எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இந்த நாளில், விஷ்ணு பகவான் யோக நித்திரை கொள்வதாக ஐதீகம். இந்த யோக நித்திரை 4 மாதங்கள் நீடிக்கும் என்றும், கார்த்திகை மாதத்தில் வரும் ஏகாதசி அன்று விஷ்ணு பகவான் யோக நித்திரையில் இருந்து விழிப்பதாக நம்பப்படுகிறது.
மேலும், இந்த நாளில் பண்டரிபுரத்தில் விசேஷ பூஜைகள் மற்றும் யாத்திரைகள் நடத்தப்படுகின்றன. பொதுவாக ஏகாதசி விரதம் மிகவும் புனிதமாகக் கருதப்படும் விரதங்களில் ஒன்றாகும். இது மாதந்தோறும் 2 முறை வரும்.
ஆனி மாதத்தில் வரும் வளர்பிறை ஏகாதசியான ஆஷாட ஏகாதசி அன்று தண்ணீர்கூட குடிக்காமல் விரதம் இருக்க வேண்டும். ஏகாதசி என்பது ஓர் புண்ணிய காலம் ஆகும். பெருமாளுக்கு உகந்த திதி. இதனை போற்றாத புராணமில்லை. அதை துதிக்காத தர்ம நூலும் இல்லை. 6 வயது முதல் 60 வயது வரையில் உள்ளோர் அனைவரும் அதை அவசியம் அனுஷ்டிக்க வேண்டுமென பகவான் ஆணையிட்டார். மனிதன் பிறவி என்னும் சுழற்சியில் இருந்து விடுபட்டு பிறவா நிலையை அடைவதையே விரும்புகிறான். அந்த நோக்கத்தை அடைய செய்யக்கூடியது இந்த ஏகாதசி விரதம்.
சந்திரன் பூமியை ஒருதடவை சுற்றிவர ஏறக்குறைய 29½ நாட்கள் ஆகின்றன. ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு திதி எனப்படும். ஒரு சந்திரமாதத்தில் 30 திதிகள் உள்ளன. அமாவாசையில் இருந்து பவுர்ணமி வரையில் உள்ள 15 திதிகள் சுக்லபட்சம். பவுர்ணமியில் இருந்து அமாவாசை வரையில் உள்ள 15 திதிகள் கிருஷ்ண பட்சம். ஏகாதசியன்று விரதம் இருந்தால், முதல் பத்து நாட்கள் உணவு உட்கொண்டு, அதனால் உள்ளே சேர்ந்துள்ள கழிவுப் பொருட்கள் கரைந்து வெளியேறுகின்றன.
11-வது நாளான ஏகாதசியன்று வயிறு சுத்தமாகிறது. அன்று ஜீரணக் கருவிகளுக்கும் ஓய்வு கிடைக்கிறது. பின் நமக்கு வைட்டமின்கள் தேவைப்படுகின்றன. முக்கியமாக வைட்டமின் “ஏ” யும், “சி”யும் தேவைப்படும். ஆகவே தான், துவாதசியன்று வைட்டமின் “ஏ” சத்து நிறைந்த அகத்திக் கீரையையும், வைட்டமின் “சி” சத்து நிறைந்த நெல்லிக்காயையும் உணவுடன் சேர்த்துக் கொள்ளுகிறோம்.
பெருமாள் தன் நான்கு கரங்களில் சங்கு, சக்கரம், கதை, தாமரை மலர் கொண்டுள்ளார். தெய்வீகம் மிக்க ஜயந்தி மாலை அணிந்துள்ளார். துவாதசி அன்றுதான் லட்சுமி பெருமாளின் மனைவி ஆனார். துவாதசி அன்று லட்சுமியையும் நாராயணனையும் ஒன்றாகப் பூஜிப்பது மிகவும் விசேஷ பலன் அளிக்கும்.
பாண்டவர்களில் மூத்தவரான தர்மபுத்திரர் ஒரு முறை வியாசரை தரிசித்தபோது அவரை வணங்கி “குருதேவா, துன்பங்கள் பலப்பல. அவை எப்போது எப்படி மனிதர்களை பாதிக்கும் என்பது யாருக்கும் தெரியாது. கலியுகத்திலோ, கேட்கவே வேண்டாம்.
அடைமழை போல, நேரம் காலம் பாராமல் அனைவரையும் படுத்தும். இந்த துன்பங்கள் நீங்கும்படியான ஒரு சுலபமான வழியைச் சொல்லுங்கள் என வேண்டினார். “தர்மபுத்திரா, எல்லாத் துன்பங்களையும் நீக்கக் கூடியது ஏகாதசி விரதம் மட்டுமே. ஏகாதசியன்று, உபவாசம் இருந்து பெருமானை பூஜிப்பதைத் தவிர சுலபமான வழி வேறெதுவும் இல்லை. சகலவிதமான சாஸ்திரங்களும் இதைத் தான் சொல்கின்றன என்று பதில் சொன்னார் வியாசர்.
அருகில் இருந்து இதைக் கேட்ட பீமன், “உத்தமரான முனிவரே, என்னுடன் பிறந்தவர்கள் எல்லாம் ஏகாதசி விரதம் இருக்கிறார்கள். என் தாயும் மனைவியும்கூட ஏகாதசி விரதம் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் எல்லோரும் என்னையும் ஏகாதசி விரதம் இருக்க சொல்கிறார்கள் என்னால் செய்ய கூடியதா அது? ஒரு வேளை சாப்பிட்டுவிட்டு, அடுத்த வேளை சாப்பிடாமல் இருப்பதே என்னால் முடியாது. என்னைப் போய் முறையாக உபவாசம் இருந்து ஏகாதசி விரதம் இரு என்றால் நடக்கக் கூடியதா இது. விருகம் என்னும் ஒரு தீ என் வயிற்றில் இருக்கிறது. ஏராளமான உணவைப் போட்டால் ஒழிய, என் வயிற்றில் இருக்கும் நெருப்பு அடங்காது.
வருடத்துக்கு ஒரே ஒரு நாள் என்னால் உபவாசம் இருக்க முடியும். எனவே எனக்கு தகுந்தாற்போல நான் எல்லா விதமான ஏகாதசிகளின் பலனையும் பெரும் விதம் ஓர் ஏகாதசியை எனக்குச் சொல்லுங்கள் என வேண்டினான்.
“கவலைப்படாதே பீமா. உனக்காகவே அமைந்ததைப் போல ஒரு ஏகாதசி இருக்கிறது. ஆனி மாதத்தில் வரும் வளர்பிறை ஏகாதசி அன்று, தண்ணீர்கூட அருந்தாமல் விரதம் இருக்க வேண்டும். இந்த ஏகாதசி விரதத்தை நீ கடைப்பிடி என வழிகாட்டினார் வியாசர்.
வியாசரை வணங்கிய பீமன் நிர்ஜல ஏகாதசி அன்று தண்ணீர் கூடக்குடிக்காமல் விரதம் இருந்தான். மறுநாள் துவாதசி அன்று உணவு உண்டான். அன்று முதல் அந்த துவாதசி “பாண்டவ துவாதசி என்றும், பீமன் விரதம் இருந்த அந்த ஏகாதசி “பீம ஏகாதசி என்றும் அழைக்கப்படலாயிற்று. துன்பங்கள் அனைத்தையும் போக்கும் ஏகாதசி இது.
நிர்ஜல ஏகாதசி விரதம் இருந்தால் மற்றைய ஏகாதசி விரதமிருந்த பலனுண்டு. இந்த ஏகாதசி விரதமிருப்போரை வைகுண்டத்தின் தூதுவர்கள் இறப்பிற்கு பின் நேரடியாக வைகுண்டத்திற்கு அழைத்து செல்வார்கள். எம தர்மராஜாவின் கிடுக்கி பிடியிலிருந்து தப்பித்து விடலாம் என்கின்றனர் பக்தர்கள்.
புனித நதிகளில் நீராடிய பலனும், பலவிதமான தானங்களை அளித்த பலனும் இந்த ஏகாதசி விரதத்தின் மூலம் கிடைக்கும். வாழ்வில் வளமும் செல்வமும் பெருகும். பிறவி பிணி நீங்கும். நிர்ஜல ஏகாதசியை பற்றி கேட்பவருக்கு சூரிய கிரகணத்தில் வரும் அமாவாசை திதியில் சிரார்த்தம் செய்த பலன் கிட்டும்.
தொடர்ந்து பொய் சொன்ன பாவம், மது அருந்திய பாவம், தன் குருவை மதிக்காமல் ஏளனம் செய்த பாவம் இவற்றிலிருந்து விடுபடலாம். 100 தலைமுறை பாவங்களை போக்கும் ஏகாதசி விரதம் இதுவாகும். இன்று தண்ணீர் தானம் செய்பவர்கள் ஒரு கோடி தங்கம் தானம் செய்த பலன் பெறுகிறார்கள். இந்த ஏகாதசியின் சிறப்பை கேட்பவர்கள் வைகுண்ட பதம் அடைவார்கள்.