Cinema

தனது 37வது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடினார் நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா!

நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா ஹைதராபாத்தில் தனது 37வது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடியபோது, ​​அவரும் ராஷ்மிகா மந்தனாவும் தங்கள் பால்கனியிலிருந்து ரசிகர்களை வாழ்த்தினர்.
தனது 37வது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடினார் நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா!
Published on

நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா சனிக்கிழமையன்று தனது 37வது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடினார். ஹைதராபாத்தில் உள்ள தங்களது இல்லத்தில் மனைவி ராஷ்மிகா மந்தனாவுடன் தோன்றியதால் ரசிகர்களுக்கு ஒரு சிறப்பு தருணமாக அமைந்தது.

புதிதாகத் திருமணமான இந்தத் தம்பதியினர், வெளியே கூடியிருந்த பெருந்திரளான மக்களை வாழ்த்துவதற்காகத் தங்கள் பால்கனிக்கு வந்தனர்.

இந்தக் கொண்டாட்டங்களின் வீடியோக்களும் படங்களும் சமூக ஊடகங்களில் விரைவாகப் பரவின. தம்பதியினர் தங்கள் பால்கனியிலிருந்து கூட்டத்தை வாழ்த்தும் காட்சிகளை ரசிகர்கள் பகிர்ந்து கொண்டனர். ராஷ்மிகா விஜய்க்கு அருகில் நின்று, அன்புடன் புன்னகைத்தபடி, இருவரும் தங்கள் இல்லத்திற்கு வெளியே கூடியிருந்த ஆரவாரம் செய்யும் ஆதரவாளர்களைப் பார்த்து கையசைத்தனர்.

நடிகரின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, 'ரவுடி ஜனார்த்தனா' படக்குழுவினர் அப்படத்தின் புத்தம் புதிய போஸ்டர் ஒன்றையும் வெளியிட்டனர். அந்த போஸ்டரில், விஜய் மழையில் அமர்ந்திருக்க, ஒரு பெண்ணின் பாதங்கள் அவரது மார்பின் மீது படுத்திருப்பது போல் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தப் புகைப்படத்தில் நடிகர் திகைத்த நிலையில் காணப்படுகிறார், மேலும் அவர் கையில் ஒரு ரிவால்வரைப் பிடித்திருக்கிறார்.

ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா கிரியேஷன்ஸ் தயாரிப்பு நிறுவனம், X தளத்தில் அந்த போஸ்டரைப் பகிர்ந்து, “உலகத்துடன் போராடும் ஒரு மனிதன்… ஆனால் காதலுக்கு மட்டுமே சரணடைகிறான்” என்று எழுதியுள்ளது.

rashmika
rowdy janardhana
ijay Deverakonda Birthday
Actor greets fans

Related Stories

No stories found.
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com