ஸ்டாலினை சந்தித்த முதலமைச்சர் விஜய்..நடிகை சிம்ரன் பாராட்டு!

தமிழ் மற்றும் இந்தித் திரைப்படங்களில் பணியாற்றியுள்ள நடிகை சிம்ரன், தமிழக முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் தனது முன்னாள் முதல்வரும் திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலினை சமீபத்தில் சந்தித்ததை, "ஒற்றுமை, முதிர்ச்சி மற்றும் தமிழகத்தின் ஜனநாயக உணர்வைப் பிரதிபலிக்கும் ஒரு செயல்" என்று பாராட்டியுள்ளார்.
அந்தப் பதிவின் தலைப்பில் அவர், "அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு, தலைமைத்துவத்தில் உள்ள அன்பும் கண்ணியமும்தான் உண்மையாகவே ஊக்கமளிக்கிறது. இந்தச் செயல் ஒற்றுமை, முதிர்ச்சி மற்றும் தமிழகத்தின் ஜனநாயக உணர்வு ஆகியவற்றைப் பறைசாற்றுகிறது" என்று எழுதியிருந்தார்.
தமிழகத்தின் புதிய முதலமைச்சராக விஜய் பதவியேற்ற பிறகு, சிம்ரன் அவருக்கு முன்னரே வாழ்த்து தெரிவித்திருந்தார். X தளத்தில் அவர் பதிவிட்டிருந்த அந்த பதிவில், "எனது அன்பு நண்பரும், மக்கள் தலைவரும், உண்மையான ஜன நாயகனுமான திரு விஜய் அவர்கள், தமிழக முதலமைச்சராகப் பதவியேற்றமைக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். இன்று ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நாள் மட்டுமல்ல, இது ஒரு சக்திவாய்ந்த புதிய சகாப்தத்தின் தொடக்கத்தையும் குறிக்கிறது" என்று எழுதியிருந்தார்.