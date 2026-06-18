அமெரிக்கா - ஈரான் அமைதி ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்ட அதிபர் டிரம்ப்

மேற்கு ஆசியாவில் போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதற்காக ஈரானுடன் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் ஒப்பந்தம் ஒன்றில் கையெழுத்திட்டுள்ளார் என்றும், பிரான்ஸ் அதிபர் உடனான இரவு விருந்தின்போது இந்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது என்று ஆக்சியோஸ் செய்தி வெளியிட்டதை தொடர்ந்து, அமெரிக்க அதிகாரி ஒருவர் ஏ.எஃப்.பி. செய்தி நிறுவனத்திடம் தெரிவித்தார்.
ஜி7 உச்சிமாநாட்டை தொடர்ந்து வெர்சாய் அரண்மனையில் மேக்ரோனுடன் இரவு உணவு அருந்தியபோது, டிரம்ப் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு பிரதியில் கையெழுத்திட்டார் என்ற செய்தி குறித்து கேட்கப்பட்டபோது, "கையெழுத்திட்டதை உறுதிப்படுத்த முடியும்," என்று அந்த அதிகாரி கூறினார் .
அமெரிக்காவுடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மின்னணு முறையில் கையொப்பமிடப்பட்டுள்ளதாக ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சக செய்தித் தொடர்பாளர் இஸ்மாயில் பாகாயியும் உறுதிப்படுத்தினார்.
"இஸ்லாமாபாத் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் உரை, ஜனாதிபதிகளின் கையொப்பங்களுடன் இறுதி செய்யப்பட்டது. இப்போது அந்த ஒப்பந்தத்தின் செயலாக்கத்தை சோதித்துப் பார்க்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது," என்று பாகாயி கூறியதாக, அரசு செய்தி நிறுவனமான ஐ.ஆர்.என்.ஏ. மேற்கோள் காட்டியுள்ளது.
சுவிட்சர்லாந்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெறவிருந்த கையெழுத்திடும் விழாவின் நிலை என்னவென்று தெளிவாகத் தெரியவில்லை, அது ரத்து செய்யப்பட்டதாக பாகாயி கூறினார்.