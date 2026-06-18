கியூ.எஸ். உலக தரவரிசையில் 597-ம் இடம் பிடித்தது விஐடி பல்கலைக்கழகம் - 94 இடங்கள் முன்னேற்றம்!

உலகளாவிய உயர்கல்வி பகுப்பாய்வு நிறுவனமான 'கியூ.எஸ். குவாக்கரெல்லி சைமண்ட்ஸ்' 2027-ஆம் ஆண்டிற்கான உலக பல்கலைக்கழக தரவரிசை பட்டியலை வெளியிட்டது.
உலகம் முழுவதும் உள்ள 1500-க்கும் மேற்பட்ட பல்கலைக்கழகங்களில் ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்பு, கற்றல் அனுபவம், வேலைவாய்ப்பு, சர்வதேச தொடர்புகள், நிலைத்தன்மை ஆகிய 5 அம்சங்களை ஆய்வு செய்து முடிவுகளை வெளியிட்டது. நிகழாண்டில் விஐடி பல்கலைக்கழகம் கியூ.எஸ். பல்கலைக்கழக தரவரிசையில் 94 இடங்கள் முன்னேறி 597-ம் இடம் பிடித்து சிறப்பு சேர்த்துள்ளது.
கடந்த 2026-ம் ஆண்டில் கியூ.எஸ். உலக பல்கலைக்கழக தரவரிசையில் 691-ம் இடம் பிடித்திருந்தது.
இதுகுறித்து, விஐடி வேந்தர் கோ.விசுவநாதன் கூறும்போது, “உலகம் முழுவதும் உள்ள கல்வி நிறுவனங்களுடன் நிலவும் கடுமையான போட்டி சூழலில் விஐடி பல்கலைக்கழகம் கியூ.எஸ். உலக பல்கலைக்கழக தரவரிசையில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் அடைந்திருப்பது பெருமைக்குரிய விஷயமாகும்.
கியூ.எஸ். உலக பல்கலைக்கழக தரவரிசையில் நிலைத்தன்மை பிரிவில் 2026ம் உலகளவில் 352-ம் இடம் பிடித்து சிறப்பு சேர்த்தது. இந்திய அளவில் 7-ம் இடம் பிடித்தது.
அதேபோல கியூ.எஸ். உலகப் பல்கலைக்கழக பாடபிரிவு தரவரிசை பட்டியலில் 2026-ல் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் விஐடி பல்கலைக்கழகம் 119-ம் இடம் பிடித்தது. இந்திய அளவிலான தரவரிசையில் 6-ம் இடம் பிடித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
விஐடி பல்கலைக்கழகம் கற்பித்தலில் புதுமை, ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டில் திருப்புமுனைகளை ஏற்படுத்தி, உலகளவில் முதல் 200 தரவரிசை இடங்களில் நுழைவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது” என்றார்.