ஆப்கானிஸ்தானுக்கு 188 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்த தென் ஆப்பிரிக்கா
- ஆப்கானிஸ்தான் தரப்பில் ஓமர்சாய் 3 விக்கெட்டும் ரஷித்கான் 2 விக்கெட்டும் வீழ்த்தினர்.
- டிகாக் 59 ரன்னிலும் ரிக்கல்டன் 61 ரன்னிலும் ஆட்டமிழந்தனர்.
10-வது டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் கடந்த 7-ம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெறும் ஆட்டத்தில் ஆப்கானிஸ்தான் - தென் ஆப்பிரிக்கா அணிகள் மோதி வருகிறது.
இதில் டாஸ் வென்ற ஆப்கானிஸ்தான் அணி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது. அதன்படி தென் ஆப்பிரிக்கா அணியின் தொடக்க வீரர்களாக மார்க்ரம்- டிகாக் களமிறங்கினர். இதில் மார்கரம் 5 ரன்னில் வெளியேறினார்.
இதனையடுத்து டிகாக்குடன் ரிக்கல்டன் ஜோடி சேர்ந்து ஆப்கானிஸ்தான் அணியின் பந்து வீச்சை பறக்க விட்டனர். அதிரடியாக விளையாடிய இருவரும் அரை சதம் கடந்தனர். இந்த ஜோடி 2-வது விக்கெட்டுக்கு 114 ரன்கள் சேர்த்தது. டிகாக் 59 ரன்னிலும் ரிங்கல்டன் 61 ரன்னிலும் ஆட்டமிழந்தனர்.
13 ஓவரில் 127 ரன்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகளை இழந்திருந்த தென் ஆப்பிரிக்கா அணி, அதன் பிறகு தடுமாறியது. அடுத்து வந்த ப்ரெவிஸ் 19 பந்துகள் சந்தித்து 23 ரன்களிலும் ஸ்டெப்ஸ் 1 ரன்னிலும் ஆட்டமிழந்தனர்.
இறுதியில் டேவிட் மில்லர், யான்சென் ஜோடி அதிரடியாக விளையாடினர். இதனால் தென் ஆப்பிரிக்கா அணி 20 ஓவர் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 187 ரன்கள் எடுத்தது. ஆப்கானிஸ்தான் தரப்பில் ஓமர்சாய் 3 விக்கெட்டும் ரஷித்கான் 2 விக்கெட்டும் வீழ்த்தினர்.