Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாOTT

      OTT

      தி பேமிலி மேன் 3 வெப் தொடரின் OTT ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு
      X

      தி பேமிலி மேன் 3 வெப் தொடரின் OTT ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்28 Oct 2025 2:56 PM IST
      • இந்த தொடரில் மனோஜ் பாஜ்பாய், ப்ரியாமணி ஆகியோர் முன்னணி பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
      • இந்த சீசனை ராஜ் & டிகே உடன் இணைந்து சுமன்குமார் மற்றும் துஷார் இயக்கியுள்ளனர்

      சமந்தா நடிப்பில் இந்தியில் உருவாகி வெளியான 'தி பேமிலி மேன் 2 வெப் தொடரில் ஈழத்தமிழர்களை பயங்கரவாதிகளாக சித்தரிக்கும் சர்ச்சைக்குரிய காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளதாக தமிழ்நாட்டில் கண்டனக் குரல்கள் எழுந்தது.

      இந்நிலையில், தி பேமிலி மேன் வெப் தொடரின் 3 ஆம் பாகம் உருவாகியுள்ளது. இந்த தொடரில் மனோஜ் பாஜ்பாய், பிரியாமணி ஆகியோர் முன்னணி பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இந்த சீசனை ராஜ் & டிகே உடன் இணைந்து சுமன்குமார் மற்றும் துஷார் இயக்கியுள்ளனர்

      தி பேமிலி மேன் வெப் தொடரின் 3 ஆம் பாகம் நவம்பர் 21 ஆம் தேதி அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

      சமந்தா பேமிலிமேன் 2 Samantha Familyman 2 பிரியாமணி Priyamani 
      Next Story
      ×
        X