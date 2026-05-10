மோர்டல் காம்பாட் II – விமர்சனம்
மோர்டல் காம்பாட் II (3 / 5)
பூமியை கைப்பற்ற நினைக்கும் கொடூர சக்தியான சாவோ கானை தடுக்க, பூமி சாம்ராஜ்யம் போராளிகள் மீண்டும் ஒன்றாக களமிறங்குகிறார்கள். இந்த முறை அவர்களுடன் 80களில் புகழ்பெற்ற ஆக்ஷன் நடிகராக இருந்த ஜானி கேஜ் இணைகிறார். வாழ்க்கையில் சரிவை சந்தித்து மறக்கப்பட்ட நடிகராக வாழும் அவர், உலகத்தை காப்பாற்றும் இறுதி போரில் முக்கியமான நபராக மாறுகிறார்.
ஜானி கேஜ் தலைமையில் பழைய வீரர்களும் புதிய போராளிகளும் ஒன்றாக இணைந்து சாவோ கான் மற்றும் அவுட்வேர்ல்ட் படைகளுக்கு எதிராக போராடுகிறார்கள். இறுதியில் உயிர் பறிக்கும் மோர்டல் காம்பாட் போட்டியில் அவர்கள் வெற்றி பெற்றார்களா? இல்லையா? என்பதே படத்தின் மீதிக்கதை.
வீடியோ கேம்களை திரைப்படமாக மாற்றும் ஹாலிவுட்டின் முயற்சிகளில் மிகவும் பிரபலமான ஒன்று மோர்டல் காம்பாட். அதற்கான ரசிகர்கள் உலகம் முழுக்க இருப்பதால், இந்த புதிய பாகமும் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பில் வெளியாகியுள்ளது.
ஜானி கேஜ் கதாபாத்திரத்தில் கார்ல் அர்பன், முழுக்க முழுக்க எனர்ஜியுடன் நடித்திருக்கிறார். கதாபாத்திரத்தை ரசிக்கும்படி மாற்றியிருப்பது அவரின் பிளஸ்.
கிட்டானா கதாபாத்திரத்தில் வரும் அடெலின் ருடால்ஃப், அமைதியான நடிப்பின் மூலம் கவனம் ஈர்க்கிறார். பழிவாங்க சரியான தருணத்துக்காக காத்திருக்கும் அவரது கதாபாத்திரம் அழுத்தமாக எழுதப்பட்டுள்ளது. லியு காங், சோனியா பிளேட், ஜாக்ஸ், ரைடன் உள்ளிட்ட மற்ற கதாபாத்திரங்களும் அதிரடி பிளாக்-களில் தங்கள் திறமையை சரியாக கொடுத்துள்ளனர்.
இயக்குனர் சைமன் மெக்குயிட், இரண்டு மணி நேர படத்தையும் சலிப்பில்லாமல் கொண்டு சென்றிருக்கிறார். படம் முழுக்க ஆக்ஷன், இரத்தக்களரி, நகைச்சுவை என கமர்ஷியல் என்டர்டெய்னர் மாதிரி நகர்கிறது.
குறிப்பாக சண்டை காட்சிகள் மற்றும் மிருகத்தனமான போர் காட்சிகள் விளையாட்டு ரசிகர்களுக்கு விருந்து. படம் ஆரம்பிக்கும் முதல் காட்சியிலேயே, கிட்டானாவின் தந்தை கிங் ஜெரோட்-ஐ சாவோ கான் கொடூரமாக கொலை செய்வது மூலம் பழிவாங்கும் கதையாக நகர்கிறது. அதன்பிறகு உயிர்வாழும் விளையாட்டு போல நகரும் திரைக்கதை, ஆக்ஷன் ரசிகர்களுக்கு விருந்தாக அமைந்துள்ளது. படத்தின் மற்றொரு பிளஸ் காமெடி.
ஸ்டீபன் எஃப். விண்டன்-ன் ஒளிப்பதிவு, மாய உலகங்களையும் இருண்ட வளிமண்டலம்-ஐயும் பிரமாண்டமாக காட்டுகிறது. வி.எப்.எக்ஸ் காட்சிகள் சிறப்பாக உள்ளது. பெஞ்சமின் வால்பிஷின் பின்னணி படத்திற்கு பெரிய பலம்.