கன்னி- வார ராசிபலன் 5.4.2026 முதல் 11.4.2026 வரை

கன்னி
ஆரவாரமான வாரம். ராசிக்கு சூரியன் செவ்வாய் சனி பார்வை உள்ளது. என்ன வந்தாலும் பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்ற நம்பிக்கை கூடும். உங்கள் செயல்கள் அனைத்திலும் தைரியமாக செயல்பட்டு வெற்றியடைவீர்கள். வேலை இல்லாதவர்களுக்கு வேலை கிடைக்கும். வியாபாரப் போட்டிகளை சமாளிக்கும் தைரியம் அதிகரிக்கும். சிலருக்கு நாடு மாற்றம், வீடு மாற்றம் ஏற்படலாம். பணி நிமித்தமாக சிலர் குடும்பத்தைப் பிரிந்து செல்லும் நிலையும் உண்டாகும்.
உடல் நலத்தில் சிறுசிறு குறைபாடு இருந்து கொண்டே இருக்கும். விண்ணப்பித்த கடன் தொகை கிடைக்கும். வேலைப்பளு கூடினாலும் அதற்கேற்ற வருமானம் கிடைக்கும். சொத்துக்கள், அரைகுறையாக நின்ற பணிகள் முழுமையாக முடிவடையும். சுப காரியப் பேச்சுவார்த்தைகள் நல்ல முடிவிற்கு வரும். சங்கடங்கள் விலகி நன்மைகள் அதிகரிக்கும். திருமணத்திற்கு நல்ல வரன் அமையும். ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். பாகப்பிரிவினை சுமூகமாகும். நவகிரக புதபகவானை வழிபடவும்.
‘பிரசன்ன ஜோதிடர்’
ஐ.ஆனந்தி
