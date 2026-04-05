சிம்மம்- வார ராசிபலன் 5.4.2026 முதல் 11.4.2026 வரை

வெளி வட்டார செல்வாக்கை அதிகரிக்க ஆடம்பரமாகச் செலவு செய்வீர்கள்.
சிம்மம்- வார ராசிபலன் 5.4.2026 முதல் 11.4.2026 வரை
சிம்மம்

ஏற்றம் இறக்கம் நிறைந்த வாரம். ராசி அதிபதி சூரியன் அஷ்டம ஸ்தானத்தில் சனி மற்றும் செவ்வாயுடன் சஞ்சரிக்கிறார். வெளியே தைரியமாக இருந்தாலும் உள்ளத்தில் பயமே மேலோங்கி நிற்கும். சிலரின் வாழ்க்கைத் துணை தொழிலுக்காக கடல்கடந்து செல்ல வாய்ப்பு உள்ளது. சில தம்பதிகள் தொழில் அல்லது வேலை நிமித்தமாக குறுகிய காலம் பிரிந்து வாழலாம். நீண்டகாலமாக உங்களைப் பாதித்த நோய்த் தொந்தரவில் இருந்து சிறிது சிறிதாக விடுபடுவீர்கள்.

வெளி வட்டார செல்வாக்கை அதிகரிக்க ஆடம்பரமாகச் செலவு செய்வீர்கள். கொடுக்கல் வாங்கலில் கவனமாக இருக்கவும். வீண் செலவால் மனச் சஞ்சலம் மனக் குழப்பம் உருவாகும். செல்வாக்கு, கவுரவம் போன்றவற்றில் ஏற்பட்ட பங்கம் நீங்கும். மண், மனை வாங்குவது, வீடு கட்டுவது, கட்டிய வீட்டைப் பழுது பார்ப்பது, புதிய வாகனம் வங்குவது என சுப விரயங்கள் ஏற்படும். தொழில் ஜீவனத்தில் எந்த குறையும் வராது. வாழ்க்கைத் துணைக்கு வேலை கிடைக்கும். விலை உயர்ந்த பொருட்களை அலட்சியமாக கையாளக்கூடாது.நவகிரக சூரியனை வழிபடவும்.

‘பிரசன்ன ஜோதிடர்’

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

வார ராசிபலன்
ராசிபலன்
வார பலன்கள்

