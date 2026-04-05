ரிஷபம்- வார ராசிபலன் 5.4.2026 முதல் 11.4.2026 வரை

ரிஷபம்
அந்தஸ்து உயரும் வாரம். 2,5ம் அதிபதி புதன் ராகுவுடன் தொழில் ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கிறார். பொருளாதார முன்னேற்றம் அதிகரிக்கும். கையிருப்பு கணிசமாக உயரும். கற்பனை சக்தி, சாத்வீக குணம், எதிர்காலம் பற்றிய சிந்தனை மிகுதியாக இருக்கும். சித்தப்பா, மூத்த சகோதர உதவியால் பல நல்ல காரியங்கள் நடக்கும். மாணவர்கள் பாடங்களை அக்கறையுடன் படிக்க வேண்டும். திருமண விஷயங்கள் சித்திக்கும். காதல் திருமணத்திற்கு பெற்றோர்களின் சம்மதம் கிடைக்கும்.
தடைபட்ட பணிகள் துரிதமாகும். செல்வாக்கு சொல்வாக்கு உயரும். பொன், பொருள் சேர்க்கை அதிகரிக்கும். பணம், பதவி என்று வாழ்க்கை செழிப்பாகும். திருமண வாய்ப்புகள் தேடி வரும். 8.4.2026 அன்று அதிகாலை 5.54 முதல் 10.4.2026 அன்று மாலை 6.04 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் தவறான போன் தகவலை நம்பி வங்கிக் கணக்கு எண்களை யாரிடமும் தெரிவிக்க கூடாது. சேமிப்பில் உள்ள பணத்தை இழக்கும் வாய்ப்பு இருப்பதால் கவனம் தேவை. தினமும் சிவ கவசம் படித்து சிவனை வழிபடவும்.
‘பிரசன்ன ஜோதிடர்’
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406