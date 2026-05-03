ராசிபலன்

தனுசு- வார ராசிபலன் 3.5.2026 முதல் 9.5.2026 வரை

புதிய தொழில் ஒப்பந்தம், பங்குச் சந்தை முதலீட்டை தவிர்க்க வேண்டும்.
தனுசு- வார ராசிபலன் 3.5.2026 முதல் 9.5.2026 வரை
Published on

தனுசு

கடனை கட்டுக்குள் வைத்திருக்க வேண்டிய வாரம். ராசிக்கு 6ம் அதிபதியான சுக்ரன் ஆட்சி பலம் பெறுவதால் மன ஆற்றலும், மன உறுதியும் கொண்ட நீங்கள் எந்தப் பிரச்சினையையும் கண்டு சோர்ந்து போக மாட்டீர்கள். முக்கியமான பிரச்சினை வம்பு, வழக்குகளில் தலையிடாமல் தாமரைஇலை தண்ணீர் போல் விலகி விடுவீர்கள். வெளியூர், வெளிநாட்டு பயணத்தில் தடை, தாமதம் ஏற்படும். தொழில் போட்டி அதிகரிக்கும். தந்தை வழி உறவுகளுடன் மனகசப்பு உண்டாகும். புதிய தொழில் ஒப்பந்தம், பங்குச் சந்தை முதலீட்டை தவிர்க்க வேண்டும்.

குடும்ப வாழ்வில் நாட்டம்குறைவு உருவாகும். கடன் தொல்லை அதிகரிக்கும். சேமிப்புகள் கரையும். இந்த காலகட்டத்தில் ஏதேனும் போட்டி பந்தயங்களில் கலந்து கொண்டால் வெற்றி நிச்சயம். திருமணத்திற்கு நல்ல வரன் அமையும். முக்கிய ஆவணங்களை கவனமாக பாதுகாக்கவும். யாருக்கும் ஜாமீன் போடக்கூடாது. வைத்தியத்தில் ஆரோக்கிய முன்னேற்றம் உண்டாகும். அர்ச்சகர்கள் புரோகிதர்களுக்கு வஸ்திரதானம் வழங்கவும்.

‘பிரசன்ன ஜோதிடர்’

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

வார ராசிபலன்
ராசிபலன்
தனுசு

Related Stories

No stories found.
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com