துலாம்- வார ராசிபலன் 3.5.2026 முதல் 9.5.2026 வரை

துலாம்
விபரீத ராஜயோகமான வாரம். ராசி அதிபதி சுக்கிரன் அஷ்டம ஸ்தானத்தில் ஆட்சி பலம் பெறுகிறார். தடைபட்ட மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும், நம்பிக்கையும் துளிர்விடும். எதிர்காலம் பற்றிய பயம் விலகும். பூர்வீகச் சொத்தில் இருந்த வில்லங்கங்கள் அகலும். உடன் பிறந்த சகோதர, சகோதரிகளுடன் நிலவிய மனக்கசப்பு மறைந்து ஒத்துழைப்பு, ஆதரவு உண்டாகும். இடம் வாங்கி வீடு கட்டுவீர்கள். வழக்குகளில் வெற்றி ஏற்படும். சிலருக்கு விபரீத ராஜயோகமாக அதிர்ஷ்ட சொத்து, பணம் பொருள் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது.
சிலருக்கு இன்சூரன்ஸ், பாலிசி முதிர்வு தொகை, உயில் சொத்து கிடைக்கும். புதிய சொத்துக்கள் வாங்கும் யோகம் உள்ளது. நீண்ட நாட்களாக படுக்கையில் கிடந்தவர்கள் எழுந்து நடமாடுவார்கள். இழுத்து மூடிவிட்டுச் செல்லும் நிலையில் இருந்த தொழில் கூட விறுவிறுப்பு அடையும். திருமண முயற்சிகள் நிறைவேறும். ராசிக்கு குருப்பார்வை இருப்பதால் எந்த தடையும் இன்றி பெரியோர்களின் நல்லாசியுடன் திருமணம் நடைபெறும். உடல் நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் உண்டாகும். கண் சிகிச்சை பெறுபவர்களின் மருத்துவ செலவிற்கு உதவவும்.
‘பிரசன்ன ஜோதிடர்’
ஐ.ஆனந்தி
