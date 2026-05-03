சிம்மம்- வார ராசிபலன் 3.5.2026 முதல் 9.5.2026 வரை

அதிர்ஷ்டத்தை அதிகரிக்கும் பொருட்களை வாங்கு வதில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
சுமாரான வாரம். ராசிக்கு ஏழில் ராகு பகவான் நிற்பதால் கூட்டுக் குடும்பமாக வாழ்ந்த அண்ணன், தம்பிகள் பிரிந்து தனிக் குடித்தனம் செல்லலாம். கூட்டுத் தொழில் செய்து வந்த குடும்பங்களில் சில பங்காளிகள் தொழிலை விட்டு விலகலாம். நட்பு வட்டாரங்கள் விலகிச் செல்வது போன்ற மன உணர்வு வாட்டும். அரசியலால் வீண் செலவு, மன வருத்தம் ஏற்படும். கோட்சார குரு விரய ஸ்தானத்தை நெருங்குவதால் சிலருக்கு அதிக முதலீட்டில் தொழில் சிறப்பாக நடந்தாலும் பெரிய லாபம் கையில் நிற்காது.

சிலருக்கு கண் திருஷ்டி, உடல் அலர்ஜி, செரிமானக் கோளாறு, காய்ச்சல், தலைவலி போன்ற சிறு சிறு உடல் உபாதைகள் தோன்றி மருத்துவ செலவு அதிகரிக்கும். அஷ்டமச் சனியின் காலம் என்பதால் மனதை ஒரு நிலைப்படுத்தி செயல்பட வேண்டும். குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்களுக்கு கர்மம் செய்ய புத்திரன் கிடைப்பான். சிலருக்கு தத்து புத்திர யோகம் உண்டாகும். சிலருக்கு செயற்கை கருத்தரிப்பு மூலம் கரு உருவாகும். அதிர்ஷ்டத்தை அதிகரிக்கும் பொருட்களை வாங்கு வதில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். சிவனடியார்களுக்கு இயன்ற அளவு உணவு தானம் வழங்கவும்.

‘பிரசன்ன ஜோதிடர்’

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

