மகரம்- வார ராசிபலன் 3.5.2026 முதல் 9.5.2026 வரை

எடுக்கப்பட்ட முயற்சிக்கான முழு பலனும் அங்கீகாரமும், வெற்றியும் உண்டு.
அதிர்ஷ்ட தேவதை அரவணைக்கும் வாரம். பூர்வ புண்ணிய ஸ்தான அதிபதி சுக்கிரன் ஆட்சி பலம் பெற்று உள்ளார். அடுத்த மாதம் நடக்கப் போகும் குருப் பெயர்ச்சி மகர ராசியினருக்கு நல்ல எதிர் காலத்தை உருவாக்கித்தரும். ஆன்ம பலம் பெருகும். கூப்பிட்ட குரலுக்கு குல தெய்வம் ஓடி வந்து நிற்கும். அறிவாற்றல் பெருகும். எந்த ஒரு செயலிலும் நிதானமாக செயல்படுவீர்கள். எடுக்கப்பட்ட முயற்சிக்கான முழு பலனும் அங்கீகாரமும், வெற்றியும் உண்டு. தொழிலில் லாபமும் ஏற்றமும் உறுதி. கையிருப்பில் இருக்கும் சரக்குகளின் மதிப்பு உயரும்.

அக்கம் பக்கத்தினருடன் இருந்து வந்த கருத்து வேற்றுமை மாறும். திருமண வாய்ப்புகள் உள்ளது. வீட்டில் சிறுசிறு சுப மங்கல நிகழ்வுகள் நடந்து கொண்டே இருக்கும்.பிள்ளைகளுக்கு சுப விசேஷங்கள் நடக்கும் வாய்ப்புள்ளது. சிலருக்கு எதிர்காலத் தேவைக்கான இன்சூரன்ஸ் பாலிசி அல்லது நலத்திட்டங்களில் சேமிப்பு போன்ற சுப செலவுகள் அதிகரிக்கும். கூலித் தொழிலாளிகளுக்கு நீர்மோர் தானம் வழங்கவும்.

‘பிரசன்ன ஜோதிடர்’

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

