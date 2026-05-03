மேஷம்- வார ராசிபலன் 3.5.2026 முதல் 9.5.2026 வரை

மேஷம்
கடன் சார்ந்த விஷயங்களில் கவனம் தேவை. ராசியில் பூர்வ புண்ணிய ஸ்தான அதிபதி சூரியனுடன் 3,6-ம் அதிபதி புதன் சேர்க்கை பெறுகிறார். யாருடைய தயவையும் எதிர்பாராமல் நீங்களே நேரடியாக செயல்படுவீர்கள். நினைத்ததை செயல்படுத்தி வெற்றியடைவீர்கள். தனம், வாக்கு, குடும்ப ஸ்தான அதிபதி சுக்ரன் ஆட்சி பலம் பெறுவதால் குடும்ப தேவைகளை நிறைவேற்றத் தேவையான பண வரவு உண்டாகும்.
உற்றார், உறவினர்களுடன் ஏற்பட்ட மன சங்கடங்கள் விலகும். தொழிலை விரிவு படுத்தும் எண்ணம் உதயமாகும். எல்லாம் சாதகமாக இருந்தாலும் பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்திற்காக சிலர் கடன் பெறலாம் வீடு மாற்றம் அல்லது வேலை மாற்றம் செய்ய நேரும். 5.5.2026 அன்று பகல் 12.54 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் சிலர் பரிவு மிகுதியால் ஜாமீன் சார்ந்த பிரச்சினையில் சிக்கலாம். கடன் சார்ந்த பிரச்சினைகள் அதிகரிக்கும் நேரம் என்பதால் விழிப்புடன் செயல்பட வேண்டும். தினமும் தண்ணீர் தானம் வழங்கவும்.
‘பிரசன்ன ஜோதிடர்’
ஐ.ஆனந்தி
