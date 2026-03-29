கடகம்- வார ராசிபலன் 29.3.2026 முதல் 4.4.2026 வரை

புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் வாரம். தனாதிபதி சூரியன் பாக்கிய ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிப்பதால் தொழிலில் எதிர்பாராத லாபங்கள் கிடைக்கும். உங்கள் சொல்வாக்கும், கவுரவமும் உயரக்கூடிய வகையில் தொழில் வியாபாரத்தில் லாபம் கிடைக்கப்போகிறது. பணியாளர்களுக்கு திறமைக்கேற்ற புகழும், கவுரவமும் கட்டாயம் கிடைக்கும். சாமர்த்தியமாக திட்டம் தீட்டி நல்ல பலன்களை பெறப் போகிறீர்கள். புதிய முயற்சிகள் நிறைவேறும்.

தனித் திறமைகள் மிளிரும். எதிர்பார்த்த இடமாற்றங்கள் கிடைக்கும். படித்த படிப்புக்கு தகுந்த நல்ல வேலை கிடைக்கும். சில அரசியல் பிரமுகர்கள் சமூகத்தில் அந்தஸ்தான பதவிகளைப் பெறுவார்கள். ஆரோக்கியம் சீராக இருப்பதால் வைத்தியச் செலவு குறையும். மாமன், மைத்துன ருடன் ஏற்பட்ட விரிசல் சீராகும். வாக்குவன்மையால் நன்மைகள் ஏற்படும். பணிச்சுமை அதிகரிக்கும். விவசாயிகளுக்கு மகசூல் நன்றாக இருக்கும். உத்தியோகஸ்தர்கள் விரும்பிய இடமாற்றமும் பதவி உயர்வும் பெறுவார்கள். பங்குனி உத்திரம் அன்று முருகன் வழிபாடு செய்யவும்.

‘பிரசன்ன ஜோதிடர்’

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

