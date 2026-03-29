மீனம்- வார ராசிபலன் 29.3.2026 முதல் 4.4.2026 வரை

மீனம்
திட்டமிட்டு செயல்பட வேண்டிய வாரம். ராசியில் சூரியன் சனி செவ்வாய் சேர்க்கை உள்ளது. வாழ்க்கையின் அனைத்து விஷயங்களும் உங்களுக்கு சாதகமாகவே நடக்கும். கூட்டுக் குடும்பத்தில் நிலவிய சலசலப்பு குறைந்து கலகலப்பு நிலவும். சிலருக்கு மறுமணம் நடக்கும். குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் உங்களின் பேச்சிற்கு கட்டுப்படுவார்கள். சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப பேசி காரியம் சாதிப்பீர்கள். கற்ற கல்விக்கு ஏற்ற வேலை கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் சுபகாரியப் பேச்சுக்கள் முடிவாகும்.
வியாபாரிகளுக்கு வரவேண்டிய பணம் வந்து சேரும். ராசிக்கு சனி, செவ்வாய் சேர்க்கை இருப்பதால் பூர்வீகச் சொத்தால் உடன் பிறந்தவர்களுடன் மனக்குழப்பம் அதிகரிக்கும். அசையாச் சொத்துகளில் முதலீடு செய்வீர்கள். 3.4.2026 அன்று காலை 6.28 மணிக்கு சந்திராஷ்டமம் ஆரம்பிப்பதால் குடும்பத்தில் சின்னச் சின்னப் பிரச்சினைகள் தோன்றினாலும் உணர்ச்சி வசப்படாமல் சிந்தித்து செயல்படுவது நல்லது. திருமணம் முயற்சியை ஓரிரு வாரங்களுக்கு ஒத்தி வைப்பது நல்லது. பங்குனி உத்திரத்தன்று பஞ்சமுக தீபம் ஏற்றி சிவனை வழிபடவும்.
‘பிரசன்ன ஜோதிடர்’
ஐ.ஆனந்தி
