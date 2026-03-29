மேஷம்- வார ராசிபலன் 29.3.2026 முதல் 4.4.2026 வரை

பணப் பிரச்சினைகள் நீங்கும் வாரம். தனம் வாக்கு குடும்ப ஸ்தான அதிபதி சுக்ரன் ராசியில் சஞ்சரிக்கிறார். அதிர்ஷ்டமும், பேரதிர்ஷ்டமும் உங்களை தேடி வரும். சேமிப்புகள் உயரும். காரியத் தடை அகலும். முயற்சிகளுக்கான பலன்களை உடனடியாக காண முடியும். நிலுவையில் உள்ள சம்பள பாக்கிகள் கிடைக்கும். தொழில் வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த வளர்ச்சி ஏற்பட்டு வருமானம் கூடும். வாழ்க்கைத் துணைக்கு கவுரவப் பதவிகள், அரசு உத்தியோகம் கிடைக்கும்.

திருமண முயற்சி வெற்றி தரும். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். தம்பதிகளுக்குள் கருத்து வேறுபாடு மறையும். வாக்கு ஸ்தானத்திற்கு சனி பார்வை இருப்பதால் பிறரிடம் கருத்து தெரிவிக்கும் போது கவனமாக எச்சரிக்கையாக இருப்பது நல்லது. சிலரின் மறுமண முயற்சி வெற்றி தரும். புத்திர பாக்கியம் உண்டாகும். தாயின் அன்பு அரவணைப்பு மற்றும் உதவிகளும் ஆறுதலாய் இருக்கும். மாணவர்களுக்கு கல்வி ஆர்வம் கூடும். பங்குனி உத்திரம் அன்று கந்த சஷ்டி கவசம் படிக்கவும்.

‘பிரசன்ன ஜோதிடர்’

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

