ராசிபலன்

கன்னி- வார ராசிபலன் 19.4.2026 முதல் 25.4.2026 வரை

கோபத்தை தவிர்த்து நிதானத்துடன் செயல்படுவது நல்லது.
புதிய தேடல்கள் பிறக்கும் வாரம். ராசி அதிபதி புதன் 4,7-ம் அதிபதி குருவுடன் பரிவர்த்தனை பெற்றதால் நீச்சபங்க ராஜயோகம் பெறுகிறார். மனதளவில் தைரியம் அதிகரிக்கும். நேர்மறை சிந்தனையுடன் செயல்படுவீர்கள். எதிர்பார்த்த சில உதவிகள் கிடைக்கப் பெறுவீர்கள்.

வியாபாரத்தில் லாபகரமான சூழல் உண்டாகும். வேலையில் நிலவி வந்த சாதகமற்ற சூழல்கள் படிப்படியாக குறையும்.அரசு பணியில் இருந்த இழுபறிகள் விலகும். சக ஊழியர்களிடம் இருந்த வேறுபாடுகள் மறையும். கடன் பிரச்சினையை தீர்க்க உதவிகள் கிடைக்கும். மாமன் மைத்துனன் வழியில் ஏற்பட்ட மனக்கசப்புகள் முடிவிற்கு வரும்.

19.4.2026 அன்று பகல் 12.31 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் குடும்ப விஷயங்களில் பொறு மையை கடைபிடிக்க வேண்டும். பிள்ளைகளின் எண்ணங்களை அறிந்து செயல்படவும். கோபத்தை தவிர்த்து நிதானத்துடன் செயல்படுவது நல்லது. தினமும் மகாவிஷ்ணு அஷ்டோத்தரம் படிக்கவும்.

‘பிரசன்ன ஜோதிடர்’

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

