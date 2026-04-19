மிதுனம்- வார ராசிபலன் 19.4.2026 முதல் 25.4.2026 வரை

மிதுனம்
திட்டமிட்டு செயல்படும் வாரம்.ராசி அதிபதி புதன் 7,10-ம் அதிபதி குருவுடன் பரிவர்த்தனை பெறுவது நீச்ச பங்க ராஜயோகமாகும்.புதிய கூட்டு தொழில் வாய்ப்புகள் தேடி வரும்.ராசியை 6,11-ம் அதிபதி செவ்வாய் பார்ப்பதால் உத்தி யோகத்தில் நிலவிய மன உளைச்சல் நீங்கும்.
வேலை இல்லாதவர்களுக்கு நிரந்தரமான நிம்மதியான வேலை கிடைக்கும். அரசு உத்தியோக வாய்ப்பு உள்ளது. வாங்கிய கடனை திருப்பிக் கொடுப்பீர்கள். வேற்று மொழி பேசுபவர்கள், வேற்று மதத்தினரால் உபரி லாபம் கிடைக்கும். காணாமல் போன சில பொருட்கள் கிடைக்கும். கடன் தொடர்பான பிரச்சினைகள் குறையும்.
குரு பலத்தால் திருமணம் சிறப்பாக நடக்கும். நெருக்கடி கொடுத்தவர்கள் தாமாகவே விலகி செல்வார்கள். முக்கிய முடிவுகளை பெரியவர்களின் ஆலோசனை கேட்டு எடுக்கவும். கணவன் மனைவி ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். எதிர்பாராத சிலரின் சந்திப்புகள் மனதளவில் நல்ல மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். தினமும் விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் படிக்கவும்.
‘பிரசன்ன ஜோதிடர்’
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406