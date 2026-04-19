கும்பம்- வார ராசிபலன் 19.4.2026 முதல் 25.4.2026 வரை

கும்பம்
புதிய முயற்சிகள் வெற்றி தரும் வாரம். பூர்வ புண்ணிய ஸ்தான அதிபதி புதன் குருவுடன் பரிவர்த்தனை பெற்று நீச்ச பங்க ராஜயோகம் பெற்றிருப்பதால் தனித் திறமையால் எதையும் சமாளிக்கும் பலமுண்டாகும். மாற்று இனத்தவரின் ஒத்துழைப்புடன் கூட்டு முயற்சியில் வெற்றி காண்பீர்கள். ஜாமீன் பொறுப்பு ஏற்ற தொகை கைக்கு வந்து சேரும்.
வாழ்க்கைத் துணைக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். சிலருக்கு வாழ்க்கைத் துணை மூலம் பெரும் பணம் கிடைக்கும்.உயர் அதிகாரிகளின் அனுசரணையும் ஆதரவும் உண்டு.விலகிச் சென்ற உடன் பிறப்புகள் மீண்டும் இணைவார்கள். தம்பதிகளுக்குள் ஒருமித்த கருத்து நிலவும். பழைய சொத்தை விற்று புதிய சொத்து வாங்கும் நேரம்.
வாடகை வீட்டுத்தொல்லை இனி இல்லை. திருமணத் தடை அகலும். காதல் திருமணத்திற்கு பெற்றோரின் சம்மதம் கிடைக்கும். பிள்ளைகள் தொழில் உத்தியோகத்திற்காக இடம் பெயரலாம். மாற்று மருத்துவத்தில் ஆரோக்கியம் சீராகும். தொழில் மாற்ற சிந்தனை மேலோங்கும். சிலருக்கு தத்து புத்திர யோகம் உண்டாகும். வழக்குகள் சமாதானத்திற்கு வரும். தினமும் ஆஞ்சநேயர் கவசம் படிக்கவும்.
‘பிரசன்ன ஜோதிடர்’
ஐ.ஆனந்தி
