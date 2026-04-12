கன்னி- வார ராசிபலன் 12.4.2026 முதல் 18.4.2026 வரை

கன்னி
நீச்சபங்க ராஜயோகமான வாரம். நீச்சம் பெற்ற ராசி அதிபதி புதன் 4,7-ம் அதிபதி குருவுடன் பரிவர்த்தனை பெறுகிறார்.இது நீச்ச பங்க ராஜயோக அமைப்பாகும். நீண்ட கால கனவுகள், லட்சியங்கள் நிறைவேறும். நிலையான வருமானத்திற்கு வழி பிறக்கும். பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகள் உங்கள் கருத்துக்கு முக்கி யத்துவம் கொடுப்பார்கள். அரசு ஊழியர்களுக்கு பதவி உயர்வு, சம்பள உயர்வுகள் கிடைக்கும். பிற இடங்களுக்கு மாற்றலும் கிடைக்கும். உங்கள் மேல் இருக்கும் நம்பிக்கையும் உயரும். வழக்குகள் சாதகமாகும்.
அடமான நகைகள், சொத்துக்கள் மீண்டு வரும். பொருளாதாரத்தில் தன்னிறைவு உண்டாகும்.உழைப்பிற்கு ஏற்ற வருமானம் நிச்சயம் உண்டு. திருமணத்திற்கு நல்ல வரன் அமையும்.சிலருக்கு புதுப்புது நண்பர்கள் கிடைத்துக் கொண்டே இருப்பார்கள். 17.4.2026 அன்று பகல் 12.02க்கு சந்திராஷ்டமம் ஆரம்பிப்பதால் தேவையற்ற அலைச்சலால் அசதி, ஆரோக்கியத் தொல்லைகள் கூடும். எனவே உணவு கட்டுப்பாடு அவசியம். தமிழ் புத்தாண்டு அன்று கூழ் தானம் வழங்கவும்.
‘பிரசன்ன ஜோதிடர்’
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406