சிம்மம்- வார ராசிபலன் 12.4.2026 முதல் 18.4.2026 வரை

சிம்மம்
வெற்றி கனியை ருசிக்கும் வாரம். ராசி அதிபதி சூரியன் 9ம் இடமான பாக்கிய ஸ்தானத்தில் உச்சம் பெறுகிறார். தந்தை மற்றும் தந்தை வழி உறவுகளுடன் ஏற்பட்ட மனபாரம் குறையும். தலைக்கு வந்த பிரச்சினைகள், தலைப்பாகையோடு சென்று விடும் என்று உறுதியாக கூறலாம். புதன், சனி, செவ்வாய் ஆகிய 3 கிரகங்களும் தனம், வாக்கு, குடும்ப ஸ்தானத்தை பார்ப்பதால் குடும்ப உறவுகளின் ஒற்றுமை நிம்மதியை அதிகரிக்கும். வாக்கு வன்மை பெறும். குடும்பத்தினர் உங்கள் பேச்சிற்கு கட்டுப்படுவார்கள்.
பொன், பொருள் சேர்க்கை அதிகரிக்கும். சொத்து வாங்கும் முயற்சியில் ஈடுபடுவீர்கள். பிள்ளைப்பேறு உண்டாகும். ஆரோக்கியம் சீராகும். தந்தையின் ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்க மாற்று முறை வைத்தியத்தை நாடுவீர்கள். 15.4.2026 அன்று காலை 9.37 மணி முதல் 17.4.2026 அன்று பகல் 12.02 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்ப தால் சிலர் வேலை மாற்றம் செய்யலாம். அல்லது கொடுத்த பணியை திருப்திகரமாக முடிக்க முடியாது. மனக்குழப்பம் அதிகரிக்கும். முக்கிய பணியை திருப்திகரமாக செய்ய இயலாது. தமிழ் புத்தாண்டு அன்று உணவு தானம் வழங்கவும்.
‘பிரசன்ன ஜோதிடர்’
ஐ.ஆனந்தி
