சிம்மம்- வார ராசிபலன் 10.5.2026 முதல் 16.5.2026 வரை

சிம்மம்
விருப்பங்கள் நிறைவேறும் வாரம். ஒருவரின் எண்ணங்கள் விருப்பங்கள் லட்சியங்களை நிறைவேற்றும் 11-ம் இடமான லாப ஸ்தானத்தில் குரு சுக்கிரன் சேர்க்கை உள்ளது. கட்டுபாடற்ற சுதந்தர சுக வாழ்க்கையை மனம் தேடும்.
குற்றம் பார்க்கின் சுற்றமில்லை என்பதால் தந்தை வழி உறவுகளை அனுசரித்து செல்வது நல்லது. பூர்வீக சொத்து தொடர்பான பேச்சுவார்த்தையை குரு பெயர்ச்சிக்கு முன்பு பேசி முடிப்பது நல்லது. குரு பகவான் விரய ஸ்தானத்தை நெருங்குவதால் இந்த காலகட்டத்தில் கடன் வாங்கவும் கூடாது கடன் கொடுக்கவும் கூடாது.
சிலருக்கு வீடு அல்லது வேலையில் மாற்றம் உண்டாகும். ஆயுள் ஆரோக்கியம் தொடர்பான பய உணர்வு அகலும். எதிர் பாலினத்தவரிடம் கவனமாக பழகினால் அவமானங்களை தவிர்க்க முடியும்.
12.5.2026 அன்று இரவு 7.25 முதல் 14.5.2026 அன்று இரவு 10.34 வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் முக்கிய ஆவணங்களையும் பணத்தையும் கவனமாக கையாள வேண்டும். நினைத்ததை செயல்படுத்த முடியாத வகையில் தடை இருக்கும். எனவே புதிய முயற்சிகளைத் தவிர்க்கவும். ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை வழிபடவும்.
‘பிரசன்ன ஜோதிடர்’
ஐ.ஆனந்தி
