மீனம்- வார ராசிபலன் 10.5.2026 முதல் 16.5.2026 வரை

இன்னல்கள் நீங்கும் வாரம். ஜென்மச் சனியால் வருமானம் குறைந்த நிலை மாறும். கொடுக்கல் வாங்கல், வரவு செலவில் நாணயத்தை காப்பாற்ற முடியும். சரளமான பொருள் வரவால் தொழில், வாழ்க்கை இரண்டிலும் திருப்தியான பலனை அடையலாம்.

விரயமும், துயரமுமான நிலை மாறும். கொள்கை, கோட்பாடுடன் செயல்படுவீர்கள். அரசு தனியார் ஊழியர்களுக்கு விரும்பிய இடமாற்றம் ஊதிய உயர்வு உண்டு. புதிய சொத்துக்கள் வாங்கும், விற்கும் விசயத்தில் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு நன்மை தரும் இடப்பெயர்ச்சிகள் நடக்கும். திருமணத் தடை அகலும். வாழ்க்கை துணையை பிரிந்தவர்களுக்கு மறு விவாகம் நடக்கும்.

சிலர் புதிய கூட்டுத் தொழில் துவங்கலாம். ஜென்மச் சனியின் காலம் என்பதால் சுய ஜாதக தசா புத்திக்கு ஏற்ப செயல்படுவது நல்லது. குலதெய்வ பிரார்த்தனை மற்றும் பித்ருகள் சாந்தி பூஜைகள் நடத்த உகந்த காலம். மீன்களுக்கு பொரியிட பொருளாதார தடைகள் அகலும்.

‘பிரசன்ன ஜோதிடர்’

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

