ராசிபலன்

மிதுனம் - வார ராசிபலன் 17.5.2026 முதல் 23.5.2026 வரை

வீட்டை புதிப்பது, புதிய மனை, வீடு, தங்க ஆபரணம் வாங்குவது போன்றவற்றில் ஆர்வம் உண்டாகும். திருமண முயற்சி நிறைவேறும்.
மிதுனம் - வார ராசிபலன் 17.5.2026 முதல் 23.5.2026 வரை
Published on

வெற்றி மேல் வெற்றி உண்டாகும் வாரம். ஜென்ம குருவாக பலன் கொடுத்துக் கொண்டிருந்த குரு பகவான் சில நாட்களில் தன குருவாக பலன் கொடுக்கப் போகிறார். கடமையில் கண்ணும் கருத்துமாக இருந்து வெற்றி பெறுவீர்கள். பொருளாதார சுணக்கம் ஏற்படாது. இல்லை என்ற நிலை இருக்காது. குடும்பத் தேவைகள் நிறைவேறும். வீடு கட்டும் யோகம் மனை, தங்கம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது. பூர்வீகம், சொத்து தொடர்பான விவகாரங்கள் தடை தாமதமானாலும் நினைத்தபடி சாதகமாக நிறைவேறும்.

குடும்ப உறவுகளுக்காக சூழ்நிலை கைதியாக வாழ்ந்த நிலை மாறும். சிலர் வெளியூர், வெளிநாட்டிற்கு இடம் பெயர வாய்ப்பு உள்ளது. சுப செலவுகள் உண்டாகும். வீட்டை புதிப்பது, புதிய மனை, வீடு, தங்க ஆபரணம் வாங்குவது போன்றவற்றில் ஆர்வம் உண்டாகும். திருமண முயற்சி நிறைவேறும். கணவனால் மனைவிக்கும் மனைவியால் கணவனுக்கும் ஆதாயம், அனுகூலம் உண்டாகும். வயதானவர்களின் தேவை அறிந்து உதவவும்.

`பிரசன்ன ஜோதிடர்' ஐ.ஆனந்தி, செல்: 98652 20406

X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com