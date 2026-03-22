Today Rasipalan | இன்றைய ராசிபலன் 22.3.2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு வசதிகள் பெருகும்

நிதி நிலை உயர்ந்து நிம்மதி கிடைக்கும் நாள். நீண்ட நாட்களாக வாங்க நினைத்த பொருளை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். தொழில் பங்குதாரர்களின் ஒத்துழைப்பு திருப்தி தரும்.
யோகமான நாள். முன்னேற்றம் கூடும். புத்துணர்ச்சியோடு செயல்படுவீர்கள். நூதனப் பொருள் சேர்க்கை உண்டு. பொதுநல ஈடுபாடு அதிகரிக்கும்.
நட்பு வட்டம் விரிவடையும் நாள். திடீர் பயணங்கள் தித்திக்க வைக்கும். மற்றவர்களை நம்பி முக்கிய முடிவுகள் எடுப்பதைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
நாவன்மையால் நல்ல பெயர் எடுக்கும் நாள். வாய்ப்புகள் வாயில் தேடி வரலாம். தொழிலில் விலகிப்போன பங்குதாரர்கள் மீண்டும் வந்திணையலாம்.
வசதிகள் பெருகும் நாள். வரன்கள் வாயில் தேடிவரும். ஆரோக்கியத்தில் அச்சுறுத்தல்கள் தோன்றும். இடமாற்ற சிந்தனை மேலோங்கும்.
அருகில் உள்ளவர்களை அனுசரித்துச் செல்ல வேண் டிய நாள். உங்கள் உழைப்பு வீணாகிப்போய் விடுமோ என கவலைப்படுவீர்கள். வீண் விரயங்கள் உண்டு.
நல்லது நடக்கும் நாள். நாணயப் பாதிப்பு ஏற்படாது. எதிர்பாராத விதத்தில் ஒருவர் உங்களுக்கு உதவி செய்ய முன்வரலாம். உத்தியோக உயர்வு உண்டு.
யோகமான நாள். வருமானம் திருப்திகரமாக இருக்கும். இல்லத்திற்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். தொழிலில் எதிர்பார்த்த லாபம் உண்டு.
குறை சொல்லியவர்களே பாராட்டும் நாள். வியாபாரத்தில் ஏற்பட்ட நெருக்கடி நிலை மாறும். இடைவிடாது செய்த முயற்சிக்கு இப்பொழுது பலன் கிடைக்கும்.
எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும் நாள். பிள்ளைகளின் எதிர்கால நலனில் அக்கறை எடுத்துக் கொள்வீர்கள். வெளியுலகத் தொடர்புகள் விரிவடையும்.
நண்பர்கள் மூலம் நல்ல தகவல் கிடைக்கும் நாள். புது முயற்சிகளில் வெற்றி காண்பீர்கள். கல்யாண வாய்ப்புகள் கைகூடும். வரவு திருப்தி தரும்.