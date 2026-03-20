Today Rasipalan | இன்றைய ராசிபலன் 20.3.2026: இவர்களுக்கு வாய்ப்புகள் வாயில் தேடி வரும்

மேஷம்
விலகிச் சென்றவர்கள் விரும்பி வந்திணையும் நாள். அடுத்தவர் நலனில் அக்கறை எடுத்துக் கொள்வீர்கள். நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு உண்டு. சுப விரயங்கள் ஏற்படும்.
ரிஷபம்
முக்கியப் புள்ளிகளின் சந்திப்பால் முன்னேற்றம் கூடும் நாள். பணியாளர்களால் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள் அகலும். தொழிலில் எதிர்பார்த்த லாபம் உண்டு.
மிதுனம்
நம்பிக்கைகள் நடைபெறும் நாள். நண்பர்களோடு ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள் நல்ல முடிவிற்கு வரும். வியாபார விருத்தி உண்டு. பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் திருப்தி தரும்.
கடகம்
கடமையில் இருந்த தொய்வு அகலும். உதிரி வருமானங்கள் வந்து சேரும். கண்டும் காணாமலும் சென்ற உறவினர்கள் வலிய வந்து உறவாடுவார்கள்.
சிம்மம்
ஆரோக்கியக் குறைபாட்டால் அமைதி குறையும் நாள். அலைச்சலுக்கேற்ற ஆதாயம் கிடைக்காது. செலவுகளைச் சமாளிக்க பிறரிடம் கைமாத்து வாங்குவீர்கள்.
கன்னி
அடிப்படை வசதிகளைப் பெருக்கிக் கொள்ளும் நாள். உள்ளம் மகிழும் செய்தி ஒன்றை உடன்பிறப்புகள் வழியில் கேட்கலாம். இடம், எடுத்த முயற்சி கைகூடும்.
துலாம்
வைராக்கியத்தோடு செயல்பட்டு வாக்குறுதியைக் காப்பாற்றும் நாள். வருமானம் போதுமானதாக இருக்கும். கொடுக்கல், வாங்கல்கள் ஒழுங்காகும்.
விருச்சிகம்
சந்தோஷம் அதிகரிக்கும் நாள். கேட்ட இடத்தில் உதவிகள் கிடைக்கும். விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்குவதில் ஆர்வம் கூடும். எடுத்த முயற்சி வெற்றி தரும்.
தனுசு
நண்பர்களால் நன்மை ஏற்படும் நாள். வீடு மாற்றம் பற்றிய சிந்தனை மேலோங்கும். பொருளாதார நலன் கருதி வெளியூர் பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள்.
மகரம்
புதிய நண்பர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும். எதிர்கால முன்னேற்றம் பற்றிய சிந்தனைகள் மேலோங்கும். உத்தியோகத்தில் கூடுதல் சலுகைகள் கிடைக்கும்.
கும்பம்
தன்னம்பிக்கை கூடும் நாள். வீட்டை சீரமைப்பதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்கும் முயற்சி கைகூடும். அடகு வைத்த நகைகளை மீட்கும் வாய்ப்பு கிட்டும்.
மீனம்
வாய்ப்புகள் வாயில் தேடி வரும் நாள். உறவினர்கள் தக்க சமயத்தில் கைகொடுத்து உதவுவர். வெளிநாட்டு தகவல் மகிழ்ச்சி தரும்.