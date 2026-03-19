Today Rasipalan | இன்றைய ராசிபலன் 19.3.2026: இவர்களுக்கு பற்றாக்குறை அகலும்

மேஷம்
பற்றாக்குறை அகலும் நாள். பிள்ளைகளால் பெருமை உண்டு. வளர்ச்சிப் பாதைக்கு வித்திட்ட சிலரின் சந்திப்பு கிட்டும். உத்தியோகத்தில் படிப்பிற்கேற்ற வேலை அமையும்.
ரிஷபம்
இனிமையான நாள். மனதில் ஊக்கமும், உற்சாகமும் குடிகொள்ளும். தன வரவில் இருந்த தடைகள் அகலும். உத்தியோகத்தில் திறமைக்குரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.
மிதுனம்
போட்டிகளுக்கு மத்தியில் முன்னேற்றம் கூடும் நாள். ஆரோக்கியம் சீராகும். உத்தியோக மாற்றத்திற்கான அறிகுறிகள் தென்படும். பயணம் பலன் தரும்
கடகம்
சந்தோஷம் கூடும் நாள். நிலையான வருமானத்திற்கு வழியமைத்துக் கொள்வீர்கள். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகள் முக்கிய பொறுப்புகளை வழங்குவர்.
சிம்மம்
யோகங்கள் வந்து சேர யோசித்துச் செயல்பட வேண்டிய நாள். விரயங்கள் அதிகரிக்கும். வீட்டில் இருப்பவர்களை அனுசரித்துச் செல்வது நல்லது.
கன்னி
புதிய பாதை புலப்படும் நாள். நேற்றைய சேமிப்பு இன்றைய செலவிற்கு கைகொடுக்கும். புதிய வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கும் முயற்சியில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.
துலாம்
பயணங்களால் பலன் கிடைக்கும் நாள். சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப தன்னை மாற்றிக்கொள்வீர்கள். பொருளாதார நலன் கருதி எடுத்த முயற்சி வெற்றி பெறும்.
விருச்சிகம்
அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் அலைமோதும் நாள். அரைகுறையாக நின்ற பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகள் ஆதரவாக நடந்துகொள்வர்.
தனுசு
காரிய வெற்றிக்கு கண்ணியமிக்கவர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும் நாள். பிறருக்காக பொறுப்பு சொல்லி வாங்கிக் கொடுத்த தொகை வந்து சேரும்.
மகரம்
செல்வ நிலை உயரும் நாள். நண்பர்களின் ஆதரவு உண்டு. கல்யாண பேச்சுவார்த்தைகள் சாதகமாக முடியும். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களால் நன்மை உண்டு.
கும்பம்
முயற்சியில் வெற்றி கிட்டும் நாள். நண்பர்கள் நல்ல தகவலை தருவர். பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கே என்று நினைப்பீர்கள்.
மீனம்
தன்னம்பிக்கையோடு பணிபுரியும் நாள். வாங்கல், கொடுக்கல்களில் ஏற்பட்ட குழப்பங்கள் மாறும். விட்டுப் போன விவாக பேச்சுகள் மீண்டும் வந்து சேரும்.