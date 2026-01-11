என் மலர்
இன்றைய ராசிபலன் 11.1.2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சுப விரயம் ஏற்படும்
மேஷம்
வரவு திருப்தி தரும் நாள். வரன்கள் வாயில் தேடி வரும். பொதுவாழ்வில் புகழ் கூடும். வாகன யோகம் உண்டு. புதிய தொழில் தொடங்கும் திட்டங்கள் நிறைவேறும்.
ரிஷபம்
கொடுத்த வாக்கைக் காப்பாற்ற நண்பர்கள் கை கொடுத்து உதவுவர். தூர தேசத்திலிருந்து உத்தியோகம் சம்பந்தமான அழைப்புகள் வரலாம்.
மிதுனம்
உறவினர்களின் சந்திப்பால் உள்ளம் மகிழும் நாள். வியாபாரத்தில் வரவேண்டிய பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும். உத்தியோகத்தில் கேட்ட சலுகைககள் கிடைக்கும்.
கடகம்
கனிவாகப் பேசி காரியங்களைச் சாதித்துக் கொள்ள வேண்டிய நாள். திருமண பேச்சுகள் நல்ல முடிவிற்கு வரும். அரசியல்வாதிகளால் அனுகூலம் உண்டு.
சிம்மம்
லட்சியங்கள் நிறைவேறும் நாள். பணத்தேவைகள் பூர்த்தியாகும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகள் உங்கள் கருத்துகளை ஏற்றுக் கொள்வர்.
கன்னி
நல்லவர்களைச் சந்தித்து நலம் காணும் நாள். தொழில் வளர்ச்சிக்கு முன்பின் தெரியாதவர்கள்கூட ஒத்துழைப்பு செய்வர். எடுத்த முயற்சியில் ஆதாயம் கிடைக்கும்.
துலாம்
முயற்சியில் வெற்றி கிட்டும் நாள். கடன் சுமை குறைய புதிய வழி பிறக்கும். பிள்ளைகளால் உதிரி வருமானம் உண்டு. வீடு, வாங்கும் முயற்சி கைகூடும்.
விருச்சிகம்
சுப விரயம் ஏற்படும் நாள். நண்பர்கள் மூலம் நல்ல தகவல் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் மேலிடத்துக்கு நெருக்கமாவீர்கள்.
தனுசு
வம்பு வழக்குகளைச் சமாளித்து வளம் காணும் நாள். வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டவர்களின் சந்திப்பு கிட்டும். உடன்பிறப்புகள் மூலம் உத்தியோக முயற்சி கைகூடும்.
மகரம்
வளர்ச்சி கூடும் நாள். வருமானம் திருப்தி தரும். வாழ்க்கைத் தேவைகள் பூர்த்தியாகும். உங்கள் மணியான யோசனைக்கு நல்ல பாராட்டுகள் கிடைக்கும்.
கும்பம்
மனக்குழப்பம் ஏற்படும் நாள். நண்பர்களுக்கு வாக்குறுதி அளிப்பதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. நெருக்கமானவர்களுடன் விவாதம் செய்ய வேண்டாம்.
மீனம்
நினைத்தது ஒன்று நடந்தது ஒன்றாக இருக்கும் நாள். விரயங்கள் கூடும். மற்றவர்களை நம்பி செயல்பட இயலாது. அலைச்சல் அதிகரிக்கும்.