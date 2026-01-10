என் மலர்
இன்றைய ராசிபலன் 10.1.2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு வெற்றிகள் குவியும்
மேஷம்
மங்கலப் பொருட்களை வாங்கி மகிழும் நாள். கல்யாண கனவுகள் நனவாகும். வாங்கல், கொடுக்கல்கள் ஒழுங்காகும். தொழில் முன்னேற்றம் உண்டு.
ரிஷபம்
யோகமான நாள். தேக ஆரோக்கியத்தில் தெளிவு பிறக்கும். நீண்ட நாளாக வாங்க நினைத்த பொருளொன்றை வாங்கி மகிழ்வீர்கள்.
மிதுனம்
யோசித்துச் செயல்பட வேண்டிய நாள். உதவி செய்த சிலரே உங்களை உதாசீனப்படுத்துவது கண்டு வருத்தம் அடைவீர்கள். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு குறையும்.
கடகம்
நூதனப் பொருள் சேர்க்கை ஏற்படும் நாள். தொல்லை தந்தவர்கள் விலகுவர். புதிய பொறுப்புகள் வந்து சேரலாம். கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றுவீர்கள்.
சிம்மம்
உடல்நலம் சீராக மாற்று மருத்துவத்தை மேற்கொள்வீர்கள். உத்தியோகத்தில் ஊதிய உயர்வுடன் நல்ல நிறுவனங்களில் பணிபுரிய அழைப்புகள் வரலாம்.
கன்னி
விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்கி மகிழும் நாள். இடம், வாங்க எடுத்த முயற்சி வெற்றி பெறும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமைக்குரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.
துலாம்
விரயங்கள் குறைய விழிப்புணர்ச்சியுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். உத்தியோகத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் கெடுபிடி அதிகரிக்கும்.
விருச்சிகம்
வெற்றிகள் குவியும் நாள். எண்ணிய காரியம் எளிதில் நிறைவேறும். லாபம் எதிர்பார்த்தபடி கிடைக்கும். மாற்றினத்தவர் மூலம் மகிழ்ச்சிக்குரிய செய்தி உண்டு.
தனுசு
உடன்பிறப்புகளின் உதவி கிடைத்து மகிழும் நாள். உற்சாகத்தோடு பணிபுரிவீர்கள். கேட்ட இடத்தில் உதவிகள் கிடைக்கும்.
மகரம்
கவலைகள் தீரும் நாள். வாய்ப்புகள் வாயில் தேடி வரும். ஆரம்பத்தில் அச்சுறுத்தலாக தோன்றிய தகவல் முடிவில் ஆதாயத்தைக் கொடுக்கும்.
கும்பம்
நட்பு பகையாகும் நாள். நாணய பாதிப்பு ஏற்படும். எதிர்பார்த்ததைவிட கூடுதல் விரயம் உண்டு. நிதானத்துடன் செயல்படவும். தொழிலில் குறுக்கீடுகள் அதிகரிக்கும்.
மீனம்
சுபச்செலவுகள் ஏற்படும் நாள். அத்தியாவசியப் பொருட்களை வாங்குவதில் ஆர்வம் கூடும். உத்தியோகத்தில் அதிகாரிகளின் ஆதரவு மகிழ்ச்சி தரும்.