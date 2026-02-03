என் மலர்tooltip icon
      Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 3.2.2026 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இடம், பூமியால் லாபம் கிடைக்கும்
      Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 3.2.2026 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இடம், பூமியால் லாபம் கிடைக்கும்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்3 Feb 2026 7:35 AM IST
      • இன்றைய ராசிபலன்
      • 12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்...

      மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்

      மேஷம்

      முயற்சியில் வெற்றி கிடைக்கும் நாள். கடன் சுமை குறையும். மாற்றினத்தவர்கள் கை கொடுத்துதவுவர். ஏட்டிக்குப் போட்டியாகச் செயல்பட்டவர்கள் இனி விலகுவர்.

      ரிஷபம்

      பிள்ளைகள் வழியில் நல்ல செய்தி வந்து சேரும். தொகை கேட்ட இடத்திலிருந்து கிடைக்கும். தொழில் தொடங்கும் திட்டங்களைத் தீட்டுவீர்கள்.

      மிதுனம்

      குடும்பச்சுமை கூடும். இல்லத்தில் இனிய சம்பவங்கள் நடைபெறும். இடம், பூமியால் லாபம் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் கருத்துக்களை மேலதிகாரிகள் ஏற்றுக் கொள்வர்.

      கடகம்

      தொடரும் வெற்றிகளால் துணிவு கூடும் நாள். தொகை கேட்ட இடத்தில் கிடைக்கும். உடன்பிறப்புகள் வழியில் உள்ளம் மகிழும் செய்தியொன்று வந்து சேரும்.

      சிம்மம்

      பகல் இரவாகப் பாடுபட்டதற்கேற்ற பலன் கிடைக்கும். தொழில் ரீதியாக எடுத்த முயற்சி வெற்றி பெறும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளுக்கு நெருக்கமாவீர்கள்.

      கன்னி

      அருகில் உள்ளவர்களை அனுசரித்துச் செல்ல வேண்டிய நாள் விழிப்புணர்ச்சியோடு செயல்படுவது நல்லது. ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை தேவை. உத்தியோகத்தில் பகை நீடிக்கும்.

      துலாம்

      தடைகள் அகலும் நாள். தாராளமாகச் செலவிட்டு மகிழ்வீர்கள். புதிய நபர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும். உற்சாகத்தோடு பணிபுரிவீர்கள். உத்தியோகத்தில் உயர்வு கிடைக்கும்.

      விருச்சிகம்

      வரன்கள் வாயில் தேடி வரும். எதிர்கால நலன் கருதி தீட்டிய திட்டங்கள் வெற்றி பெறும். தொழில் வளர்ச்சி உண்டு. தொலைபேசி வழித்தகவல் மகிழ்ச்சி தரும்.

      தனுசு

      எதிரிகள் விலகும் நாள். தொழில் ரீதியாக புதிய ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டு மகிழ்வீர்கள். உத்தியோகத்தில் அதிகார அந்தஸ்தைப் பெறுவீர்கள்.

      மகரம்

      வழிபாட்டின் மூலம் வளர்ச்சி காண வேண்டிய நாள். சிக்கனமாக இருந்தாலும் செலவுகள் அதிகரிக்கும். உதவி செய்வதாகச் சொன்னவர்கள் கடைசி நேரத்தில் கையை விரிப்பர்.

      கும்பம்

      நெருக்கடி நிலையைச் சமாளிக்க நிதியுதவி கிடைக்கும் நாள். நிகழ்காலத் தேவைகள் கடைசி நேரத்தில் கை கூடும். விலகிச் சென்றவர்கள் விரும்பி வந்திணைவர்.

      மீனம்

      கடமையில் இருந்த தொய்வு அகலும். நண்பர்கள் மூலம் நல்ல தகவல் வந்துசேரும். உத்தியோகத்தில் சக பணியாளர்கள் வேலையைப் பகிரந்து கொள்வர்.

