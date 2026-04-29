ராசிபலன்

Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 29.4.2026 - இந்த ராசிக்காரர்கள் மாற்றங்களால் ஏற்றம் காணும் நாள்

மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலன்களை காணலாம்.
மேஷம்

நினைத்தது நிறைவேறும் நாள். நிச்சயித்த காரியம் நடைபெறும். சகோதர வழி ஒத்துழைப்பு உண்டு. பாகப்பிரிவினைகள் சுமூகமாக முடியும்.

ரிஷபம்

இனிமையான நாள். எதிர்காலம் தொடர்பான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். அதிகாலையில் வரும் அலைபேசி வழித்தகவல் ஆச்சரியமளிக்கும்.

மிதுனம்

சந்தோஷம் அதிகரிக்கும் நாள். பயணத்தால் பலன் கிடைக்கும். எதிர்பாராத வரவு உண்டு. அயல்நாட்டு நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் வாய்ப்பு கைகூடும்.

கடகம்

யோகமான நாள். நாணயமாக நடந்து கொள்வீர்கள். நல்லவர்களின் தொடர்பு நீடிக்கும். கூட்டுத் தொழிலில் லாபம் உண்டு. சகோதர ஒற்றுமை பலப்படும்.

சிம்மம்

மாற்றங்களால் ஏற்றம் காணும் நாள். மங்கல நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுவதற்கான அறிகுறி தோன்றும். ஆரோக்கியம் சீராக ஆகாரத்தில் கட்டுப்பாடு தேவை.

கன்னி

பதவியில் உள்ளவர்களின் உதவி கிடைத்து மகிழும் நாள். வியாபாரத்தில் புதிய திட்டங்கள் தீட்டுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் எதிர்பார்த்த ஊதிய உயர்வு உண்டு.

துலாம்

நட்பால் நன்மை கிட்டும் நாள். எதையும் திட்டமிட்டு செய்வீர்கள். உத்தியோகத்தில் வி.ஆர்.எஸ் பெற்றுக் கொண்டு வெளியேறலாமா? என்று சிந்திப்பீர்கள்.

விருச்சிகம்

நந்தி வழிபாட்டால் நன்மை கிடைக்கும் நாள். வருமானம் திருப்தி தரும். வாழ்க்கை தேவைகள் பூர்த்தியாகும். உத்தியோக முயற்சி பலன் தரும்.

தனுசு

யோசித்து செயல்பட வேண்டிய நாள். விரயங்களும் கூடுதலாக இருக்கும். வீடுமாற்ற சிந்தனை மேலோங்கும். மறைமுக எதிர்ப்புகளால் மனக்கலக்கம் ஏற்படும்.

மகரம்

நீண்ட நாளைய எண்ணம் நிறைவேறும் நாள். வீட்டை சீரமைப்பதில் அக்கறை காட்டுவீர்கள். மருத்துவ செலவுகள் குறையும். நட்பால் நன்மை கிட்டும்.

கும்பம்

வழிபாட்டால் வளர்ச்சி காண வேண்டிய நாள். பேச்சில் நிதானம் தேவை. வரவைக் காட்டிலும் செலவு கூடும். தொழிலில் குறுக்கீடுகள் உண்டு.

மீனம்

தனவரவு தாராளமாக வந்து சேரும் நாள். ஊக்கத்தோடும், உற்சாகத்தோடும் பணிபுரிவீர்கள். உத்தியோகம் சம்பந்தமான பயணம் பலன் தரும்.

