Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 25.4.2026 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு வழக்குகள் நல்ல முடிவிற்கு வரும்

மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலன்களை காணலாம்.
மேஷம்

நல்ல தகவல் இல்லம் தேடி வரும் நாள். பிள்ளைகளால் பெருமை சேரும். மாற்று மருத்துவத்தால் உடல் நலம் சீராகும். பொருளாதார நிலை உயரும்.

ரிஷபம்

நேற்றைய பிரச்சனை இன்று நல்ல முடிவிற்கு வரும் நாள். உத்தியோகத்தில் உயர் அதிகாரிகளால் நன்மை ஏற்படும். திருமணத்தடை அகலும்.

மிதுனம்

மனதிற்கினிய சம்பவங்கள் நடைபெறும் நாள். உத்தியோகத்தில் சக பணியாளர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். சொத்துகளால் லாபம் உண்டு.

கடகம்

வழக்குகள் நல்ல முடிவிற்கு வரும். குடும்பத்தினர்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்து மகிழ்வீர்கள். உத்தியோகத்தில் எதிர்பார்த்த மாற்றம் ஏற்படும்.

சிம்மம்

விமர்சனங்களால் ஏற்பட்ட விரிசல் அகலும் நாள். வீட்டுபராமரிப்பில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்கும் யோகம் உண்டு.

கன்னி

தனவரவு திருப்தி தரும் நாள். தன்னம்பிக்கையோடு செயல்படுவீர்கள். எடுத்த செயலை எளிதில் செய்து முடிப்பீர்கள். உடன்பிறப்புகள் உதவிக்கரம் நீட்டுவர்.

துலாம்

பணத்தேவைகள் பூர்த்தியாகும் நாள். பாக்கிகள் வசூலாகும். விரும்பிய பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். பயணங்களால் ஆதாயம் உண்டு.

விருச்சிகம்

தாராளமாக செலவிட்டு மகிழும் நாள். தக்க சமயத்தில் நண்பர்கள் உதவி செய்வர். ஆரோக்கிய தொல்லை அகலும். உத்தியோக உயர்வு உண்டு.

தனுசு

எதையும் ஆலோசித்து முடிவெடுக்க வேண்டிய நாள். அலைச்சலுக்கேற்ற ஆதாயம் கிடைக்காது. உத்தியோகத்தில் விழிப்புணர்ச்சி தேவை.

மகரம்

பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் பக்கபலமாக இருக்கும் நாள். நினைத்த காரியத்தை நினைத்த நேரத்தில் செய்து முடிப்பீர்கள். தொழில் வளர்ச்சி உண்டு.

கும்பம்

குடும்ப பிரச்சனை கூடும் நாள். பொருளாதாரப் பற்றாக்குறையால் சில காரியங்களை செய்ய இயலாது. வீடு மாற்றம் பற்றி சிந்திப்பீர்கள்.

மீனம்

நினைத்தது நிறைவேறும் நாள். சுணங்கிய காரியங்கள் சுறுசுறுப்பாக நடைபெறும். தொழில் ரீதியான பயணமொன்றை மேற்கொள்வீர்கள்.

