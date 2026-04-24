Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 24.4.2026 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு தனவரவு உண்டு

மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலன்களை காணலாம்.
மேஷம்

யோகமான நாள். முயற்சிக்கு குறுக்கீடாக இருந்தவர்கள் விலகுவர். தொலைபேசி வழித்தகவல் மகிழ்ச்சி தரும். நண்பர்கள் உதவியுடன் நல்ல காரியம் நடைபெறும்.

ரிஷபம்

சொல்லை செயலாக்கிக் காட்டும் நாள். துணிவும், தன்னம்பிக்கையும் கூடும். அரசு வழியில் எதிர்பார்த்த சலுகைகள் கிடைக்கும். இடம் வாங்கும் முயற்சி கைகூடும்.

மிதுனம்

நினைத்தது நிறைவேறும் நாள். நிகழ்காலத் தேவைகள் பூர்த்தியாகும். ஒளிமயமான எதிர்காலம் அமைய உரிய திட்டங்களை தீட்டுவீர்கள். வரன்கள் முடிவாகும்.

கடகம்

வளர்ச்சி கூடும் நாள். முன்னேற்றம் கருதி எடுத்த முயற்சி வெற்றி பெறும். உத்தியோகத்தில் சக பணியாளர்களின் ஆதரவு உண்டு.

சிம்மம்

சந்தோஷமான நாள். தனவரவு உண்டு. உங்களின் மணியான யோசனைகளுக்கு பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் வந்து சேரும்.

கன்னி

நன்மைகள் நடைபெறும் நாள். நல்லவர்களின் தொடர்பு நீடிக்கும். எதிர் பார்த்த லாபம் தொழிலில் கிடைக்கும். வாகனம் வாங்கும் முயற்சி கைகூடும்.

துலாம்

இடமாற்றங்கள் பற்றி சிந்திக்கும் நாள். பணத்தேவைகள் பூர்த்தியாகும். தொழில் வளர்ச்சிக்கு தொலைபேசி வழித்தகவல் உறுதுணை புரியும்.

விருச்சிகம்

புகழ் கூடும் நாள். இல்லம் தேடி நல்ல செய்தியொன்று வந்து சேரும். சுபகாரியப் பேச்சுகள் முடிவாகும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் கை ஓங்கும்.

தனுசு

ஒரு வேலையை முடிக்க ஒருமுறைக்கு இருமுறை அலைய நேரிடும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் கெடுபிடிக்கு ஆளாக நேரிடும்.

மகரம்

திட்டமிட்ட காரியங்கள் திட்டமிட்டபடியே நடைபெறும் நாள். பணியாளர்கள் தொல்லை அகலும். வருமானம் உயர நண்பர்கள் வழி கூறுவர்.

கும்பம்

அன்பால் எதையும் சாதித்து காட்டும் நாள். இழுபறியான காரியங்கள் இனிதே நடைபெறும். மனக்குழப்பம் அகலும். புதிய தொழில் தொடங்கும் முயற்சி கைகூடும்.

மீனம்

தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்படும் நாள். பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும். உத்தியோகத்தில் சக பணியாளர்களும் வேலையைப் பகிர்ந்து கொள்வர்.

