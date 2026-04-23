Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 23.4.2026 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு கல்யாண வாய்ப்புகள் கைகூடும்

மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலன்களை காணலாம்.
மேஷம்

சுபச்செய்திகள் வந்து சேரும் நாள். விலகி சென்றவர்கள் விரும்பி வந்திணைவர். செல்வாக்கு உயரும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறும்.

ரிஷபம்

தடைகள் அகலும் நாள். கடமையில் கண்ணும் கருத்துமாக இருப்பீர்கள். தொழில் முன்னேற்றம் உண்டு. மதிப்பும், மரியாதையும் உயரும்.

மிதுனம்

யோகமான நாள். இல்லம் தேடி இனிய செய்தி வந்து சேரும். உத்தியோகத்தில் உங்களின் திறமைகளை வெளிப்படுத்த நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.

கடகம்

அடிப்படை வசதிகளை பெருக்கிக் கொள்ளும் நாள். ஆக்கபூர்வமான செயலொன்றை செய்து முடிப்பீர்கள். சமுதாயப் பணியில் ஆர்வம் கூடும்.

சிம்மம்

வெளியுலக தொடர்பு விரிவடையும் நாள். வீட்டை பராமரிக்கும் எண்ணம் மேலோங்கும். உத்தியோகத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் வந்து சேரும்.

கன்னி

கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றும் நாள். பணவரவு திருப்தி தரும். குடும்பத்தில் மங்கல நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுவதற்கான அறிகுறி தென்படும்.

துலாம்

அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் அரங்கேறும் நாள். நண்பர் கள் மூலம் நல்ல தகவல் கிடைக்கும். குடும்ப உறுப்பி னர்கள் உங்கள் குணமறிந்து நடந்து கொள்வர்.

விருச்சிகம்

குழப்பம் அதிகரிக்கும் நாள். எதையும் ஒருமுறைக்கு பலமுறை யோசித்து செய்வது நல்லது. வரவைவிட செலவு அதிகரிக்கும். வீடு மாற்றம் பற்றி சிந்திப்பீர்கள்.

தனுசு

அருகில் இருப்பவர்களால் அனுகூலம் கிடைக்கும் நாள். ஆதாயம் தரும் தகவல் அதிகாலையிலேயே வந்து சேரும். எடுத்த காரியத்தை எளிதில் செய்து முடிப்பீர்கள்.

மகரம்

நட்பால் நன்மை கிடைக்கும் நாள். கல்யாண வாய்ப்புகள் கைகூடும். உத்தியோக முன்னேற்றம் கருதி முக்கிய புள்ளிகளை சந்திப்பீர்கள். வாகன யோகமுண்டு.

கும்பம்

தைரியத்தோடு செயல்படும் நாள். விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்கி மகிழ் வீர்கள். வருமானம் திருப்தி தரும். புதிய ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திடுவீர்கள்.

மீனம்

பொதுவாழ்வில் புகழ் கூடும் நாள். தொலைபேசி வழித்தகவல் தொழிலுக்கு உறுதுணை புரியும். வளர்ச்சிக்கு நண்பர்கள் வழிகாட்டுவர்.

