மேஷம் - வார பலன்கள்

மேஷம்- 2026 வார ராசிபலன் 5.7.2026 முதல் 11.7.2026 வரை

குடும்பத்தில் சந்தோஷமும், மனமகிழ்ச்சியும் நிலைத்து இருக்கும்.
Mesham weekly rasipalan
மேஷம் வார ராசிபலன்
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மேஷம்

தாராளமான தன வரவு உண்டாகும் வாரம்.ராசி அதிபதி செவ்வாய் தனம் வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிப்பதால் எதைப் பற்றி கவலைப்படாமல் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற ஒரே தலையாய நோக்கமாக இருப்பீர்கள். வீரமும் தைரியமும் எடுத்த காரியத்தில் இறுதிவரை போராடி ஒரு முடிவை பார்த்து விட வேண்டும் என்ற உத்வேகமும் கூடும். குடும்பத்தில் சந்தோஷமும், மனமகிழ்ச்சியும் நிலைத்து இருக்கும். ஒரு சிலர் வீடு, வேலை மாற்றம் செய்ய நேரும். தொழில் வியாபாரத்தில் முன்னேற வாய்ப்புகள் உண்டு. எதிர்பார்த்த ஆர்டர்கள் வந்து சேரும். அரசு மூலம் நடக்க வேண்டிய காரியங்கள் சாதகமாக முடியும். திருமணம் முயற்சி வெற்றி தரும். மறு விவாகத்திற்கு நல்ல வரன் அமையும். தள்ளிப் போன வழக்குகள் விசாரணைக்கு வரும். வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பு சாதகமாகும். பெண்கள் நண்பர்கள் மற்றும் உறவுகளுக்கு தங்க நகைகளை இரவல் கொடுக்க கூடாது. சிலர் உயர் கல்விக்காக இடம் பெயரலாம். ஆரோக்கியத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. பேச்சில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். சுப பலனை அதிகரிக்க செவ்வாய்க்கிழமை முருகனை 9 முறை வலம் வந்து வழிபடவும்.

`பிரசன்ன ஜோதிடர்'

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

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