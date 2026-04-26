சிம்மம்- வார ராசிபலன் 26.04.2026 முதல் 02.05.2026 வரை

முன்னேற்றம் அதிகரிக்கும் வாரம். ராசி அதிபதி சூரியன் பாக்கிய ஸ்தானத்தில் தன, லாப அதிபதி புதனுடன் இணைந்து புத ஆதித்ய யோகத்தை ஏற்படுத்துகிறார். அன்னதானம், தானதர்மம் செய்வதில் ஆர்வம் அதிகமாகும். சிலருக்கு தர்ம ஸ்தாபனம், அறக்கட்டளைகள் போன்றவற்றில் கவுரவ பதவிகள் கிடைக்கும். பெயர் புகழ் பரவும் வகையில் நல்ல காரியங்கள் செய்வீர்கள். அதிகார பலமிக்க அரசாங்க பதவி, அரசியல் செல்வாக்கு, தொழில் ஆதாயம் உண்டு. தொழிலுக்கு தாய், தந்தையின் உதவி கிடைக்கும்.
உங்களைப் கெடுக்க நினைத்தவர்கள் நண்பர்களாக மாறுவார்கள். பூர்வீக சொத்து தொடர்பான வழக்குகளில் வெற்றி கிடைக்கும். சிலருக்கு செயற்கை முறை கருத்தரிப்பு வெற்றி தரும். குருப்பெயர்ச்சிக்குப் பிறகு தொழிலில் சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும். பெண்கள், யாருக்கும் நகைகளை இரவல் கொடுக்க கூடாது. சிலருக்கு கவுரவப் பேராட்டத்தால் உடன் பிறந்தவர்களுடன் பகை உருவாகும். வெள்ளிக்கிழமை மகாலட்சுமி அஷ்டகம் படிக்கவும்.
‘பிரசன்ன ஜோதிடர்’
ஐ.ஆனந்தி
