மழைக்காலத்தில் குளிர்ந்த நீர் குளியல், வெந்நீர் குளியல் எது சிறந்தது..!
சுடு நீர் குளியல்:
ரத்த ஓட்டம் அதிகரிக்கும்.
தசை வலி, மூட்டு வலியை குறைக்க உதவும்.
சருமத்தில் இருக்கும் துளைகளை திறக்க வழிவகை செய்யும்.
உடலில் படிந்திருக்கும் அழுக்கு, எண்ணெய் தன்மை மற்றும் நச்சுகளை நீக்குவதை எளிதாக்கும்.
தூங்க செல்வதற்கு முன்பு சுடுநீரில் குளிப்பது உடல் வெப்பநிலையை அதிகரிக்க செய்யும்.
உடல் குளிர்ச்சி நிலைக்கு மாற்றமடையும்போது தூக்கத்தை வரவழைக்கும். நன்றாக தூங்குவதற்கு வழிவகை செய்யும்.
குளிர் நீர் குளியல்:
நரம்பு மண்டலத்தை தூண்டி சுவாசத்தின் வழியே ஆக்சிஜனை உள்ளிழுப்பதை அதிகரிக்க செய்யும்.
உடலுக்குள் ஆக்சிஜன் செயல்பாட்டை மேம்படுத்தும்.
காலையில் சீக்கிரம் எழுவதற்கு வழிவகுக்கும்.
குளிர் குளியல் ரத்த வெள்ளை அணுக்களின் உற்பத்தியை மேம்படுத்தலாம்.
ரத்த நாளங்களின் செயல்பாடுகளை ஊக்குவிப்பதன் மூலம் இதய ஆரோக்கியத்திற்கும் நன்மை சேர்க்கும்.
நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பலப்படுத்தும்.
குளிர் குளியல் தசை இழப்பு, வீக்கத்தை குறைக்கும். உடற்பயிற்சி செய்த பிறகு குளிர்ந்த நீரில் குளிப்பது சிறந்த பலனை அளிக்கும்.
Explore