War 2: கியாராவின் பிகினி காட்சி நீக்கம் - ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி
வார் 2 திரைப்படத்தில் கியாரா அத்வானி மிகவும் கவர்ச்சியான தோற்றத்தில் நடித்துள்ளார்.
இத்திரைப்படம் வரும் ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி தமிழ், இந்தி, தெலுங்கு ஆகிய மொழிகளில் வெளியாகிறது.
அண்மையில் படத்தின் டிரெய்லர் வெளியாகி மக்களின் எதிர்ப்பார்ப்பை இன்னும் அதிகரித்தது.
இதனை தொடர்ந்து படத்தின் பாடலான ஜனாப் இ ஆலி பாடலின் டீசரை படக்குழு வெளியிட்டது.
கியாரா அத்வானி பிகினி உடையில் நடித்துள்ள புகைப்படம் மற்றும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வந்தது.
கியாரா நடித்துள்ள 9 வினாடி கவர்ச்சிகரமான பிகினி காட்சிகளை படத்தில் இருந்து நீக்கியுள்ளனர்.
இதுகுறித்து தணிக்கை குழு படத்தில் சில மாற்றங்களை செய்துள்ளனர்.
பிகினி காட்சிகளை நீக்கியதால் கியாரா ரசிகர்கள் சோகத்தில் உள்ளனர்.
