முகம் ஜொலிக்க இந்த 8 பொருள் போதும்..!
மஞ்சள்
சருமத்தை மிருதுவாகவும், புத்துணர்ச்சியுடனும் வைத்திருக்க உதவுகிறது.
முகத்தில் உள்ள கரும்புள்ளிகளை நீக்கவும், முகத்திற்கு பளபளப்பை வழங்கவும் உதவுகிறது.
தேன்
தேன் ஒரு சிறந்த மாய்ஸ்சுரைசராகும். தேனின் பாக்டீரியா எதிர்ப்பு பண்புகள் தொற்றுநோய்களைத் தடுக்கவும், முகப்பருவைக் குறைக்கவும் உதவுகின்றன.
முகத்தில் உள்ள வடுக்களை மறைக்க தேன் உதவுகிறது. சருமத்தை நன்கு நீரேற்றமாக வைத்திருக்க உதவுகிறது.
ஆரஞ்ச் ஜுஸ்
ஆரஞ்சுகளில் வைட்டமின் C நிறைந்துள்ளது. இது நச்சு நீக்கத்திற்கு உதவுகிறது.
தினமும் ஒரு கிளாஸ் ஆரஞ்சு ஜூஸ் சருமத்தை சுத்தம் செய்து புத்துணர்ச்சியுடன் வைத்திருக்க உதவுகிறது.
எலுமிச்சை
சருமத்தின் நெகிழ்ச்சித்தன்மையை பராமரிக்கிறது. நமது சருமத்தின் நிறத்தை ஒளிரச் செய்து ஈரப்பதமாக்க உதவுகிறது.
தயிர்
லாக்டிக் அமிலம் நிறைந்த தயிர், சருமத்திற்கு ஊட்டமளித்து ஈரப்பதமாக்குகிறது. பழுப்பு மற்றும் கருவளையங்களைக் குறைக்க உதவுகிறது.
பாதாம்
பாதாம் எண்ணெயைக் கொண்டு தொடர்ந்து மசாஜ் செய்வது நமது சருமத்தை பளபளப்பாகவும், ஆரோக்கியமாகவும் வைத்திருக்கும்.
முகத்தில் ஏற்படும் மெல்லிய கோடுகள் மற்றும் சுருக்கங்களைத் தடுக்கிறது.
வாழைப்பழம்
வாழைப்பழம் நமது சருமத்திற்கு மிகவும் நல்லது.சருமத்தை ஈரப்பதமாக வைத்திருக்க உதவுகின்றன.
பப்பாளி
பப்பாளியில் உள்ள பப்பைன் நொதி சருமத்தை ஒளிரச் செய்யும் பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது.
சருமத்தை இளமையாகவும், ஆரோக்கியமாகவும், அழகான பளபளப்புடன் வைத்திருக்க பப்பாளி உதவுகிறது.
