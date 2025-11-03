உடல் ஆரோக்கியம் பளபளப்பிற்கு இந்த 5 எண்ணெய் இருந்தாலே போதும்..
தேங்காய் எண்ணெய்
சருமத்தில் ஆழமாக ஊடுருவி மென்மையையும், பளபளப்பையும் இயற்கையாகவே தருகிறது.
சிறந்த பலன் கிடைக்க தேங்காய் எண்ணெய்யை சிறிது சூடுபடுத்தி பயன்படுத்தலாம்.
வெயிலில் சென்று வந்த பிறகு அல்லது சருமம் வறட்சியாக, சோர்வாக உணரும்போது தேங்காய் எண்ணெய்யை பயன்படுத்தலாம்.
நல்லெண்ணெய்
பெண்களை வெறும் வயிற்றில் நல்லெண்ணெய் குடித்தால் இடுப்பு எலும்புகள் பலம் அடையும் .
நல்லெண்ணைய்யை லேசாக சூடாக்கி ஒரு 10 நிமிடம் மசாஜ் செய்யுங்கள்.
ரத்த ஓட்டத்தை அதிகரித்து, சருமத்தை உறுதியாகவும், ஆரோக்கியமாகவும், பொலிவுடனும் காட்டும்.
பாதாம் எண்ணெய்
இரவில் தூங்க செல்வதற்கு முன்பு பாதாம் எண்ணெய்யை முகத்தில் தடவி இரவு முழுவதும் அப்படியே விடலாம்.
பழுப்பு நிற கோடுகள், கருமையான திட்டுகளை இது நீக்கும்.
ஆர்கன் எண்ணெய்
நல்ல வாசனை கொடுப்பதோடு மென்மையான, பளபளப்பான தன்மையை சருமத்திற்கு அளிக்கிறது.
கடுகு எண்ணெய்
வாரத்திற்கு ஒரு முறை கடுகு எண்ணெய்யை பயன்படுத்தினால், உங்கள் சருமம் வலுவாகவும், மென்மையாகவும் இருக்கும்.
இதன் வாசனை பிடிக்காதவர்கள் ஜாஸ்மீன் அல்லது லாவெண்டர் எண்ணெய்யை இரண்டு, மூன்று சொட்டுகள் சேர்த்து பயன்படுத்துங்கள்.
